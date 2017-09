«Ich lebe ein bisschen auf Messers Schneide»

Die Erinnerung an Heiligabend 2015 treibt Judith Safford (57) noch heute die Tränen in die ­Augen. Die gebürtige Engländerin, die in Mittelhäusern lebt, flog mit ihren beiden heute erwachsenen Kindern nach London, um ihre Familie zu besuchen. Doch die erfahrene, trainierte Alpinistin fühlte sich so schwach, dass sie am Flughafen auf einen Rollstuhl angewiesen war.Ein paar Monate zuvor die Diagnose: Morbus Bechterew.

Judith Safford wurde bewusst, dass es diese chronische Rheumaerkrankung war, die bei ihr seit mehr als 30 Jahren heftige Gelenkschmerzen, vor allem im unteren Rücken und häufig in der Nacht, sowie für Aussen­stehende kaum vorstellbare Erschöpfungsschübe verursachte. Ihre Ärztin habe ihr schon lange gesagt: «Irgendetwas in deinem Körper ist gegen dich», sagt sie. Was genau, blieb jahrzehntelang unklar. Morbus Bechterew ist eine Autoimmunkrankheit. Safford wusste nun plötzlich, dass sie mit einem Körper lebt, der sich quasi selber angreift.

Kampf mit Immunsystem

Und jetzt? Mit starken Medikamenten dagegen vorgehen? Safford entschied sich, nach ausführlichem Studium der Nebenwirkungen, vorerst dagegen. Schliesslich hatte sie ihr Leben als Mutter und Berufsfrau mit viel Sport und Yoga, Schmerzmitteln und alternativen Methoden gegen die Symptome bewältigt, und «ich glaubte, dass ich selber die Kontrolle über meinen Körper zurückgewinnen würde». Doch in den folgenden Wochen peinigte sie die Krankheit heftiger als je zuvor, sie verlor Gewicht, am Morgen fühlte sie sich mitunter so steif, dass sie kaum aus dem Bett kam.

Schliesslich gab Judith Safford dem Rat ihres Rheumatologen nach. Einen Tag vor ihrem Abflug nach London liess sie sich per ­Infusion erstmals sogenannte TNF-Alpha-Hemmer verabreichen. Sie ist ein Zahlenmensch, deshalb kennt sie Nutzen und Risiken der Therapie genau. Vereinfacht gesagt: TNF-Alpha-Hemmer bekämpfen die rheumatischen Entzündungen, indem sie das Immunsystem unterdrücken.

«Endlich wieder lebendig»

Kurz nach der Einnahme der ­Medikamente etwa an einer Lungenentzündung zu erkranken, das «könnte sehr unangenehm werden». Teuer ist es ohnehin: Die TNF-Alpha-Hemmer-Behandlung kostet mehrere Zehntausend Franken pro Jahr und wird von den Krankenkassen nur in schweren Fällen wie dem ihren genehmigt.

Tags darauf flog Judith Safford nach London, und am Weihnachtstag stand der von ihrer Mutter geliebte Kirchenbesuch an. «Ich ging zwar sehr steif, aber die 300 Meter zur Kirche schaffte ich aus eigener Kraft, die Schmerzen waren stark zurückgegangen», erinnert sie sich. Den ganzen Gottesdienst lange habe sie geweint. Vor Glück. «Zum ersten Mal seit Monaten fühlte ich mich wieder lebendig.»

Was Judith Safford in den folgenden Monaten erlebte, könnte man als Aufbruch in einen Alltag bezeichnen, den sie noch gar nicht richtig kannte. Alle acht Wochen erhielt sie am Tropf ihre Dosis TNF-Alpha-Hemmer, mittlerweile eine Routineangelegenheit. Sie wurde fitter, beweglicher, zuversichtlicher – und ambitionierter. Sie, die einst unter anderem wegen der Liebe zu den Bergen in die Schweiz gekommen war, unternimmt nun wieder Ski- und Klettertouren, ohne am Abend völlig entkräftet ins Bett zu sinken.

Zwar spüre sie auch heute manchmal leichte Schmerzen im Kreuz, in den Schultern und Fussgelenken, und ab und zu fühle sie sich sehr müde. Erstaunlich für eine Krankheit, bei der man früher körperliche Schonung empfahl: Je mehr sich Judith Safford bewegt, desto schmerzfreier ist sie. «Ich kann mich gar nicht so viel bewegen», sagt sie, «dass ich ganz ohne Schmerzen sein kann, im normalen Leben.»

Die grosse, fünftägige Tour

Deshalb fasste sie für den Sommer 2017 einen abnormalen Entschluss: die ambitionierteste Bergtour ihres Lebens in Angriff zu nehmen. Mit einer Gruppe und einem Bergführer der Worber Bergschule Bergpunkt brach sie diesen Sommer, nach diszipliniertem Training, zu einer fünftägigen Tour im Monte-Rosa-Gebiet auf, um einige der höchsten Gipfel der Schweiz zu besteigen, unter anderen Castor, Pollux und die Dufourspitze.

Bis zum Schluss sei sie sehr unsicher gewesen, ob sie es packe, sagt Judith Safford. Sie packte es und stand auf allen 16 Gipfeln – auch dank der tollen Gruppe, wie sie betont.

Neue Expedition – im Büro

«Natürlich war auch Ehrgeiz dabei», gibt sie zu, «ich wollte herausfinden, wie viel bergsportliche Leistung für mich neuerdings möglich ist.» Gleichzeitig suchte sie einen Weg, «die tiefe Dankbarkeit für die Therapie auszudrücken, die mein Leben komplett verändert hat». Vielleicht, indem ihr «zugegebenermassen etwas verrücktes Projekt» anderen Betroffenen Mut machen könnte: «Nicht alle haben so viel Glück wie ich.» Sie begann, in ihrer englischen Muttersprache einen Blog zu schreiben über ihr Leben mit Morbus Bechterew und ihr Gipfelprojekt. Die Reaktionen, die sie von Followern aus der ganzen Welt erreichten, «haben mich ziemlich überwältigt».

Ihre persönliche Expedition geht nun im Büro weiter. Inzwischen arbeitet sie, die lange ohne Job war, als Geschäftsführerin für einen von Professoren der Universitäten Genf, Lausanne und Zürich gegründeten Verein zur Förderung der Rheumaforschung. «In meiner Geschichte», sagt sie, «bin nicht ich das Wunder, sondern es sind die Medikamente.» Sie halte viel von alternativen Methoden, von entzündungshemmenden Nahrungsmitteln wie Gelbwurz, Grüntee, Omega-3-Fetten, die sie selber auch anwende, aber «meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass Linderung vorab von neuen medizinischen Therapien kommt».

Schritt für Schritt

Als promovierte Ökonomin rechnet sie genau: Ein gutes Drittel der Kosten von jährlich 55 Milliarden Franken, die in der Schweiz von nicht übertragbaren Krankheiten verursacht werden, gehen auf das Konto von Rheuma und muskuloskelettalen ­Beschwerden. Im Vergleich zu Krebs oder zum Herz-Kreislauf-Bereich werde allerdings wenig in die Forschung investiert. «Ich habe den Eindruck, Rheumabeschwerden werden immer noch als Schicksal gesehen und nicht als Krankheit, die man zwar noch nicht heilen, aber lindern kann», sagt sie. Deshalb müsse die Forschung intensiviert werden, «es gibt keinen anderen Weg». Dies in der Schweiz zu verankern, ist Judith Saffords neue Bergtour.

Sie selber sei sich bewusst, dass die Langzeitwirkung ihrer Therapie, die sie wohl lebenslänglich anwenden muss, nicht bekannt sei. Möglich, dass die Wirkung der TNF-Alpha-Hemmer plötzlich nachlässt, und Alternativen gebe es derzeit kaum. «Es ist eine Tatsache», sagt sie, «ich lebe ein bisschen auf Messers Schneide.»

Judith Safford denkt zurück an einen der eindrücklichsten Momente ihrer Bergtour, die Querung des Lyskamms, eines langen Grats auf fast 4500 Metern über Meer, scharf wie die Schneide eines Messers, auf beiden Seiten tausend Meter über dem Abgrund. Ein Stolperer wäre fatal gewesen. Nichts war wichtiger, als sicher Schritt für Schritt voranzukommen.

Es sei ihre Krankheit, die sie gelehrt habe, genau so durchs Leben zu gehen.

Blog:arthritisandmeblog.wordpress.com;Deutsch: //bechterew-blog.squarespace.com. (Berner Zeitung)