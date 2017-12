«Ich habe den Mond noch nie so hell gesehen»

Vergangene Nacht war Vollmond – aber ein spezieller: Weil der Mond der Erde besonders nahe stand, erschien er grösser und heller als sonst.

Nebel trübt Freude in der Schweiz

In der Schweiz ist der Supermond um 16:46 aufgegangen. Doch nur wer sich auf der Alpensüdseite aufhielt, hatte die Chance, ihn zu erblicken. Im Norden verdeckten Wolken die Sicht auf das Mondspektakel.

Auf dem Gurnigel trafen sich ein Dutzend Menschen und warteten auf den Supervollmond. Der Münsiger Fotograf Holger Herbst hat er die Veranstaltung «Supervollmond 2017» auf Facebook ausgeschrieben. Fast 300 Personen sagten zu, am Treffen teilzunehmen, über 5000 zeigten sich interessiert.

«Wahrscheinlich haben alle die Wetterprognose studiert. Sonst wäre das Verkehrschaos hier oben perfekt gewesen», sagt Herbst erleichtert. Das weisse Mondlicht scheint kurz durch die Wolken über der Schrattenfluh. Gegen den starken Dunst hatte selbst ein Supervollmond keine Chance. «Aber wir haben ihn gesehen», freut sich Herbst.

Blue Moon steht an

Leser, die sich südlich der Alpen befanden, berichteten dagegen von einem absolut wolkenlosen Himmel. «Wir haben einen riesigen Mond», sagt eine Leserreporterin aus Mailand. «Ich habe ihn noch nie so hell gesehen. Er ist gelb und sein Licht warm.»

Im Januar wird sich etwas noch Selteneres abspielen: Es gibt zwei Vollmonde im selben Monat. Das heisst, es kommt zu einem Blue Moon.

Tonight's Full Moon is the Frost Moon, the Cold Moon, the Long Night Moon, or the Moon before Yule. In the Southern Hemisphere, it's getting warmer, so happy Strawberry Moon. And oh yeah, did we mention it's a Supermoon? https://t.co/UGkuJ9QNlr pic.twitter.com/EitoKFMxLn