«Ich habe Lust auf andere Herausforderungen»

Frau Wyss, der Sommer war in Bern geprägt durch die Möblierung und die teilweise neuartige Nutzung des öffentlichen Raums mit Sitz- und Spielgelegenheiten oder einer temporär autofreien Mittelstrasse. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ursula Wyss: Es war ein schönes Zusammentreffen eines wunderbaren Sommers mit dem, was wir in diesem ersten Sommer-Pop-up auf die Strassen und die Plätze von Bern gebracht haben. Aufgrund der vielen Rückmeldungen habe ich den Eindruck, dass wir damit sehr nah an den Bedürfnissen der Leute sind.

Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Kritik gab es vor allem abstrakt im Voraus, und sie betraf etwa die Umnutzung von Parkplätzen. Eine andere Auseinandersetzung dreht sich um die Frage, wie viel die Stadt selber macht und wie viel sie einfach ermöglicht. Wir wollen ganz klar ermöglichen – die Leute sollen selber aktiv werden, und wir helfen ihnen dabei. Was wir ernst nehmen müssen, ist das Thema Lärm.

Stehen irgendwann vor jedem Haus ein Tisch und ein paar Stühle?

Wenn das gewünscht wird, warum nicht? Es gibt viele kleinräumige Bedürfnisse, häufig bezogen auf die Nachbarschaft. Wenn diese an uns herangetragen werden, versuchen wir sie möglich zu machen. Das ist in unserer Direktion das neue Selbstverständnis.

Hat das auch Auswirkungen auf grössere Projekte?

Das wunderschöne Sommerprojekt auf dem Waisenhausplatz ist für mich ein Paradebeispiel, wie wir heute vorgehen wollen: Bei mehrjährigen Planungsprojekten wollen wir die Zwischenzeit nutzen. Einerseits zur sofortigen Aufwertung, andererseits, um Erkenntnisse für die Planung zu gewinnen. Früher gab es eine sehr enge Auswahl von Leuten, die ein Projekt beurteilten, nämlich hauptsächlich Männer zwischen 30 und 55 Jahren. Heute ist das anders: Frauen, Männer, ältere Menschen, Personen mit Migrationshintergrund, ganz Junge – sie alle nutzen unsere Pop-up-Projekte und beeinflussen damit die künftige Gestaltung des öffentlichen Raums.

Wie funktioniert das?

Als wir starteten, hatten wir eine Vorstellung eines lebendigen, vielfältigen, für alle zugänglichen öffentlichen Raums. Ob und wie das einzelne Projekt am konkreten Ort funktioniert, wussten wir aber nicht vorher. Immerhin war ich immer überzeugt davon, dass das Funktionieren eines öffentlichen Raums – wie übrigens auch das Velofahren – keine kulturelle Frage ist. Unsere menschlichen Grundbedürfnisse sind universell: Wir sind zum Beispiel gerne dort, wo sich bereits andere aufhalten. Dass es keinen Vandalismus und keine Diebstähle gab, zeigt uns, wie fest die Angebote wertgeschätzt werden.

Wie sehr hat der Supersommer geholfen?

In meiner Wahrnehmung wird das Nach-draussen-Gehen auch im Winter verstärkt zu einem Bedürfnis. Mit dem Rauchverbot in den Restaurants merkte man, dass es selbst bei tiefen Temperaturen ganz angenehm ist, sich mal eine Viertelstunde draussen hinzusetzen.

Wieso sprechen die Leute dermassen auf diese Projekte an?

Für die Städte gilt nicht mehr, dass wir ständig mehr Wohnraum beanspruchen – vielmehr verzichten Leute heute auf ein zusätzliches Zimmer, um in der Stadt bleiben zu können. Sie sind immer mehr auf den öffentlichen Raum angewiesen, gerade Familien mit Kindern. Das war bereits im abgelaufenen Sommer ein Aspekt, der auffiel: «Wo kommen plötzlich alle diese Kinder her?», war häufig zu hören. Ihnen sichere Räume zu eröffnen, in denen sie herumrennen und auch einmal unvorsichtig sein können, wird eines der nächsten grossen Themen sein.

Bald ist Halbzeit der Legislatur. Wird Pop-up neben der Velooffensive also eines Ihrer nächsten Wahlkampfthemen sein?

Über Wahlkampfthemen brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. Ich werde nicht mehr für eine nächste Legislatur kandidieren.

Das ist jetzt allerdings eine überraschende, spektakuläre Ankündigung. Weshalb sind Sie zu diesem Entschluss gekommen?

Einerseits, weil acht Jahre im gleichen Amt eine gute Dauer sind. Das lässt einem genug Zeit, um Schwerpunkte zu setzen und Spuren zu hinterlassen. Andererseits birgt eine längere Amtsdauer die Gefahr, dass man beginnt, sein eigenes Erbe zu verwalten. Es braucht viel Elan für ein solches Amt – und bei mir sehe ich diesen Elan nach Ende der Legislatur ausserhalb. Ich erachte auch mein Alter als perfekt, um auf etwas Neues zu setzen. Nicht zuletzt habe ich nach der Erfahrung des letzten Wahlkampfs keine Lust mehr auf einen weiteren.

Kommen für Sie andere politische Ämter infrage?

Nein, das steht nicht zur Diskussion. Ich habe Lust auf andere Herausforderungen.

Welche denn?

Dazu kann ich im Moment nichts sagen, weil ich es schlicht noch nicht weiss. Ich werde sicher weiterhin den Anspruch haben, die Welt – im Kleinen – zu verändern, und ich freue mich auf die Auseinandersetzung mit dem Leben nach der Politik. Ich werde aber in den nächsten zwei Jahren auch weiterhin mit vollem Elan mein Amt ausüben.

Werden Sie mit dieser frühen Ankündigung nun nicht während mehr als zwei Jahren zur «lahmen Ente»?

Davor habe ich keine Angst. Ich habe klare Vorstellungen, was wir in diesen zwei Jahren noch erreichen wollen. Was wir machen, ist von den Wählerinnen und Wählern gestützt und in meiner Direktion inzwischen stark verankert. Unser innovativer Groove wird auch nach mir weitergehen. Dass mir niemand mehr vorwerfen kann, ein Projekt anzureissen, um mich in den Wahlen zu profilieren, könnte bei der politischen Arbeit sogar helfen. Weiter will ich momentan den Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur nicht kommentieren. Für ein Abschiedsinterview können Sie mich gerne in anderthalb Jahren anfragen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)