IT-Firma der BEKB ist Geschichte

Die 1973 gegründete Informatikfirma RTC ist Geschichte. Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat die in Köniz-Liebefeld ansässige Tochtergesellschaft, die ihr zuletzt vollständig gehörte, rückwirkend per 1. Juli integriert.

Dies, nachdem die Bank im Juli entschieden hatte, auch noch die Eigentumsrechte an der Bankensoftware Ibis von RTC an den IT-Dienstleister DXC zu übertragen. Die Geschäftstätigkeit der RTC hatte sich damit auf ein Minimum reduziert, wie die BEKB mitteilt.

Fusionsgewinn von 39 Millionen Franken

Durch die Integration von RTC resultiert für die Kantonalbank nun ein Fusionsgewinn von 39 Millionen Franken. Die BEKB stärkt damit die Reserven für allgemeine Bankrisiken. Der ausgewiesene Jahresgewinn steigt dadurch nicht.

RTC war von der Berner Kantonalbank lanciert worden, um zusammen mit anderen Banken Informatikprogramme zu entwickeln und Rechenzentren zu betreiben. Das ging viele Jahre lang gut. Doch nach der Jahrtausendwende galt das Hauptprodukt Ibis zunehmend als überholt oder nicht spezifisch genug anpassbar. Und so sprangen nacheinander grosse Kunden und Aktionäre ab, darunter die Regionalbankenholding RBA mit der Valiant-Gruppe, die Migros-Bank oder die Kantonalbanken beider Basel.

An HP Schweiz ausgelagert

2010 lagerte RTC ihre Dienstleistungen und die noch gut 400 Mitarbeitenden an HP Schweiz aus. Diese betreute fortan die Informatik der BEKB. Aus der Geschäftskundensparte des Computerkonzerns Hewlett Packard (HP) ist im vergangenen Jahr der IT-Dienstleister DXC entstanden. Die BEKB kündigte daraufhin sämtliche Verträge mit HP Schweiz, entschied sich dann aber doch, mit DXC weiter zu machen und an der Ibis-Software festzuhalten.

Denn DXC will in Ibis investieren und eine erneuerte, vierte Generation entwickeln. Das Kompetenzzentrum für Ibis befindet sich weiterhin in Liebefeld, wie eine Sprecherin des Unternehmens sagte. Die exakte Mitarbeiterzahl werde nicht kommuniziert, es seien aber mehrere Hundert, ergänzte sie. Aus RTC ist also etwas Neues entstanden. Wie es weiter geht, dürfte auch davon abhängen, wie gut sich die weiterentwickelte Ibis verkaufen lässt. (jw)