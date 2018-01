Hundezüchter setzt auf Elektrozäune

Meinungen

Heute ist man sich in der Fachwelt einig, dass Herdenschutzhunde während der Ausbildung nicht dauerhaft in Zäune eingesperrt werden sollen. Felix Hahn, Leiter der Fachstelle Herdenschutzhunde der Agridea, sieht eine umfassende Einzäunung von Betrieben mit Herdenschutzhunden mittels Elektrozäunen nicht als Mittel, um Nachbarschaftskonflikte rund um diese Hunde zu entschärfen – und schon gar nicht bei Ausbildungsbetrieben.



Hahn sagt: «Zum einen können Stromschläge bei Junghunden in Ausbildung sehr unerwünschte Effekte haben, zum andern ist es nicht erwünscht, Herdenschutzhunde mittels Zäunen, die zur Lenkung von Schafen oder Ziegen dienen, vollständig am Verlassen einer Weide zu hindern.»



Auch Reinhard Schnydrig vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) ist dagegen, dass die vierbeinigen Schafhüter hinter Zäunen gehalten werden, weil es bei den Hunden aggressives Verhalten fördern könnte. Diese Meinung teilt der Rüeggisberger Herdenschutzhundezüchter Ueli Pfister in Rüeggisberg und nimmt damit seit längerem Ärger mit der Dorfbevölkerung in Kauf.



Pfister will sich dazu nicht in den Medien äussern, er sagt nur so viel: «Das Problem in ­Rüeggisberg lässt sich nicht mit Stecker und Strom lösen.» In ­Rüeggisberg werden derzeit Unterschriften für eine Petition gesammelt. Mit dieser soll durchgesetzt werden, dass Pfister seine Herdenschutzhunde einzäunen soll. lfc