Hunderte Fische verenden im überdachten Hafen

Warum die Fische so zahlreich in den Hafen schwimmen, ist derzeit noch nicht bekannt, wie das Amt für Wald und Natur des Kantons Freiburg am Mittwoch mitteilte. Seit mehreren Tagen seien im Broyekanal in der Umgebung des überdachten Hafens von Sugiez tote Fische an der Wasseroberfläche aufgetaucht. Am Montag wurden 427 tote Fische eingesammelt, ohne dass die Ursache des Problems gefunden wurde.