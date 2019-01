Leben pur

Ein siebenköpfiges Team hat für das Buch Zehntausende von Bildern gesichtet – die Auswahl hat es sich nicht leicht gemacht. Aber sie ist gelungen. Ein erster Blick in die Buchvorlage zeigt das damalige und heutige Leben rund um Schwarzenburg ziemlich umfassend.

Die Protagonisten sind Menschen an ihren Fest- und Trauertagen, im Alltag, bei der Arbeit, beim Singen, Musizieren, Essen und Lachen. Ein Text erzählt von der Familie Zbinden, wie sie gelebt und fotografiert hat. Anfangs improvisiert, wie auf einem Bild zu sehen ist: An einer Schnur rund um den Kachelofen sind nasse Filmstreifen und Negative mit Wäscheklammern zum Trocknen aufgehängt.

Ungeschönte Erinnerung

Wer erinnert sich noch an das Bild, wie Bauern mit Hundegespannen die Milch in die Käserei brachten? An die selbst gestrickten und genähten Kleider, welche die Kinder auf dem Lande bis in die Sechzigerjahre trugen, oft kombiniert mit groben Holzschuhen?

An die früher üblichen Fotos von toten Kindern, Männern und Frauen, die blumengeschmückt in ihren Särgen lagen? Zbindens haben das Leben von damals bis heute umfassend dokumentiert, sowohl auf Auftrag wie auf eigene Faust. Darunter vieles, was heute vergessen ist, verloren ging und nie mehr kommen wird.

Nostalgie und Moderne

Viele werden das Buch mit nostalgischen Gefühlen durchblättern. Oder je nach dem auch mit dem Gedanken: «Gut, sind diese Zeiten vorbei.» Ist doch manches heute angenehmer, bequemer und lockerer. Das zeigen etwa die modernen Bilder von Ruth Clalüna mit Menschen, welche sichtlich ein leichteres Leben haben als die, welche alte Fotografien zeigen.

Vielen Gesichtern ist anzusehen, dass nicht nur die Arbeit und das Überleben, sondern auch die sozialen Regeln im Schwarzenburgerland strenger waren.

Photo Zbinden. 100 Jahre Fotografie in Schwarzenburg. Buchvernissage: Sonntag, 27. Januar, 17 Uhr. Schloss Schwarzenburg. Das Buch kostet 34 Franken und ist ab 28. Januar im Buchhandel erhältlich. ISBN 978-3-7272-6038-4