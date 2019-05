Hohe Busse für Tesla-Fahrer

Die Schlenker und das Linksfahren hätten ebenfalls mit dem Autopiloten zu tun, führte der Angeschludigte gestern aus, der Tesla habe nur auf ein anderes Auto reagiert, das ihm seitlich zu nahe gekommen sei, sagte er zum ersten Punkt. Und ergänzte zum zweiten: In der Folge habe der Autopilot den Wechsel zurück auf die Normalspur auf einer bestimmten Distanz aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr zugelassen. «Dafür hätte ich ihn schon ausschalten müssen.»

Überrascht

All das vermochte Krieger nicht zu überzeugen. Dass der Angeschuldigte von der Funktionstüchtigkeit des Autopiloten überzeugt ist, stellte die Richterin zwar nicht in Abrede. Aber: Das Gesetz sehe nicht vor, das Auto voll und ganz der Technik anzuvertrauen. «Nach dem heutigen Recht trägt der Lenker von A bis Z für die Fahrt in all ihren Facetten die Verantwortung.»

Dass sich an dieser Haltung in Zukunft etwas ändern könne, sei möglich. Doch im Moment spiele das keine Rolle. Sie habe anzuwenden, was aktuell gelte. Dass dies Sinn macht, solange eine Technologie noch kaum verbreitet ist, liess sie offen durchblicken. Sie erinnerte an die Schlenker, sagte: «Es kann durchaus sein, dass andere Autofahrer durch solch überraschende Bewegungen erschrecken. Und dann wirds gefährlich.»