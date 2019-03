Hickhack um Egelsee-Bar geht weiter

Das Rechtsamt der bernischen Bau-, Vekehrs- und Energiedirektion hat gemäss der IG Egelsee den Beschwerdeführenden mitgeteilt, dass ihrer Beschwerde aufschiebende Wirkung zukomme. Das heisst: die Bar au Lac darf erst dann wieder an den Start, wenn sie einen in ihrem Sinn lautenden rechtsgültigen Entscheid vorweisen kann.

Der Egelsee befindet sich östlich der Berner Altstadt und wird vom Wysslochbach gespiesen. Um den See führt ein Rundweg und am Seeufer gibt es einen Picknickplatz. Wenn es im Winter kalt genug ist, kann man auf dem kleinen Moränensee eislaufen. Der See ist ein Pachtgewässer. Gefischt werden unter anderem Hechte, Welse, Egli oder Karpfen.