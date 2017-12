«Heute schreibt man keine Neujahrs-SMS mehr»

Herr Jaquemet, wie wünschen Sie Ihren Bekannten ein gutes neues Jahr?

Juri Jaquemet: Wenn ich eine Mail schreibe, sende ich immer am Schluss freundliche Grüsse und wünsche alles Gute für 2018. Aber ich schicke keine Neujahrs-SMS oder -Whatsapp-Nachrichten in die Welt hinaus. Das macht man nicht mehr.

Weshalb nicht?

Man hatte eine Zeit lang eine Überdosis und empfand diese Nachrichten dann nicht mehr als persönlich. Vor einigen Jahren erhielt man von über dreissig Leuten standardisierte Glückwunschsätze, das war auch ein gutes Geschäft für Telekommunikationsbetreiber. Doch irgendwann fragte man sich: Was soll das? Diese Person denkt ja gar nicht richtig an mich und schickt mir nur so einen kopierten Text.

Wenn Sie sich 140 Jahre zurückversetzen – wie hätten Sie damals Ihren Bekannten ein gutes Neues gewünscht?

Wahrscheinlich hätte ich mit dem Füllfederhalter einen Brief geschrieben. Eine frühe Postkarte wäre wohl auch möglich gewesen. Oder, wenn ich es mir hätte leisten können, hätte ich ein Telegramm geschickt. Etwa, wenn Verwandte von mir in die USA ausgewandert wären. Aber damals war es noch nicht Brauch, sich mit Telegrafie private Glückwünsche zu senden. Das war für viele Leute zu teuer. Man nutzte die Telegrafie für Geschäftliches wie Bestellungen, den Börsenhandel oder Pressenachrichten.

Sie hätten auch telefonieren können. Vor 140 Jahren gab es von Bern nach Thun die erste Telefonleitung der Schweiz.

Damit hätte ein normaler Bürger nicht telefonieren können. Denn diese erste Telefonverbindung war lediglich eine Versuchsleitung, die ein bis zwei Tage funktionierte. Sie lief über einen Telegrafendraht, an den man zwei frühe Telefone der Firma Siemens & Halske anhängte. Man testete, ob man auf diesem Weg auch Gesprochenes übermitteln kann. Danach hängte man die Telefone wieder ab, damit die ­Leitungen frei waren für Telegramme.

Weshalb entstand diese Testleitung ausgerechnet zwischen Bern und Thun?

Telegrafie war Sache des Bundes, deshalb tauchte diese Idee wohl in Bern auf. Man geht davon aus, dass vom Bundeshaus via Berner Hauptpost in Richtung Thun telefoniert wurde. Klar ist, dass Bundesrat Emil Welti als Vorsteher des Post- und Telegrafen­departements und der in Thun wohnhafte bayerische Gesandte Friedrich von Niethammer dabei waren.

Und wie klang dieses Gespräch?

Wir müssten den Test heute nochmals machen, um das herauszufinden. Aber offenbar hat man sich verstanden und konnte über 50 bis 70 Kilometer hinweg zusammen sprechen. Allerdings darf man sich das nicht vorstellen wie ein heutiges Telefonat, bei dem beide gleichzeitig reden können. Es war eher wie beim Funken, denn Hörer und Mikrofon liefen über dieselbe Membran. Dieses war eine Art Stöpsel, in den man reinsprechen konnte. Danach hielt man sich den Stöpsel ans Ohr und konnte hören, was der andere antwortete.

Ohne Nebengeräusche?

Wir wissen, dass es auf Telegrafenleitungen Störungen gab. Man hörte während des Telefonierens beispielsweise Klopfgeräusche des Telegrafen. Manchmal verursachten auch andere Leitungen Geräusche, als würde es gegen eine Scheibe hageln. Erst mit der Zeit lernte man, die Leitungen voneinander abzuschirmen.

Bern war also Pionier mit der ersten Telefonleitung. Zürich überholte dann aber Bern und hatte 1880 das erste Stadtnetz.

So geht es manchmal in Verwaltungen: Der Bund hat die neue Technologie getestet und erkannte vermutlich den unmittelbaren Nutzen noch nicht. In Zürich hingegen wollte ein Privater ein Stadtnetz bauen. Er erhielt eine Konzession des Bundes und gründete die Zürcher Telefongesellschaft. Doch offenbar weckte dies den Bund auf: Die nächsten Stadtnetze, auch jenes von Bern 1881, baute er dann selber auf. 1885 kaufte er zudem das Zürcher Netz zurück. Die Infrastruktur, aber auch das Know-how zur Technologie sollte aus machtpolitischen und militärischen Gründen beim Bund bleiben.

Ist das heute für den Bund mit neueren Technologien immer noch wichtig?

Ja, etwa bei der Cyberabwehr. Diese hat der Bund wahrscheinlich auch ein bisschen verschlafen und ist jetzt dran, eine eigene Abteilung aufzubauen. Er möchte also nach wie vor die Informationsströme kontrollieren und die Technologien verstehen und somit nutzen können. Das ist heute aber sicher deutlich komplexer, als es 1877 oder 1880 war.

Gehen wir zurück in diese Zeit. Wie muss man sich das erste Telefonnetz der Stadt Bern vorstellen?

Das war ein kleines Netz. Das Telefonbuch bestand aus einer Gebrauchsanleitung und wenigen Blättern. Banken, Handelsleute, die Schokoladenfabrik Lindt, die Spinnerei Felsenau, die Buchdruckerei Stämpfli, das Intelligenzblatt, Anwälte, Ärzte, die Waldau oder öffentliche Einrichtungen wie die Stadtkanzlei waren angeschlossen.

Wenn ich als ganz normale Bernerin telefonieren wollte – hätte ich da einfach bei Lindt oder Stämpfli vorbeigehen können?

Tatsächlich gab es bald nach 1882 sogenannte öffentliche Sprechstellen, wo man telefonieren konnte. Es handelte sich aber auch hier vorwiegend um geschäftliche Gespräche.

Wann wurde das Telefon privat?

Ab etwa 1890 hatten erste ver­mögende Haushalte einen Anschluss. Aber populär wurde das Telefon erst ab den 1930er-Jahren und alltäglich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn während des Krieges machten wohl viele Leute prägende Erfahrungen: Der Vater stand vielleicht im Jura an der Grenze im Aktivdienst und rief am Sonntag an. Die Familie hatte Angst um den Vater, er hatte Angst um die Familie. In einer solchen Situation die Stimme der Liebsten zu hören, ist sehr beruhigend. Ausserdem wurde das Telefon ab den 1920er-Jahren billiger, weil die Systeme automatisiert wurden.

Es brauchte also keine Zentrale mehr.

Doch – aber eine automatische. Zuvor rief man das Fräulein vom Amt an und sagte, mit wem man verbunden werden will. Wenn dieser Anschluss ausserhalb des eigenen Netzes lag, mussten Fräuleins an mehreren Orten Verbindungen stecken. Das dauerte manchmal zehn Minuten. Ausserdem durfte man anfangs nur drei Minuten telefonieren, damit das Netz nicht überlastet war. Da war das Telegramm oftmals noch die bessere Alterna­tive.

Auch heute läuft vieles wieder schriftlich ab.

Ja, das Pendel schwingt zurück. In den 1980er- und 1990er-Jahren war unser Alltag noch extrem vom Telefonieren geprägt. Heute schreibt man eine Mail, sogar an den Kollegen, der im Büro nebenan sitzt. So hat er etwas Schrift­liches, an das er sich erinnern kann. Im Freundeskreis wiederum schreibt man eine SMS oder eine Whatsapp-Nachricht.

Hat das Telefon seinen Zenit überschritten?

Das klassische Telefon vielleicht schon. Aber Trends kommen und gehen, ich würde das Telefon noch nicht abschreiben. Das Gespräch eins zu eins hat auch viele Vorteile. Man kann Zwischentöne und Unterschwelliges aus der Stimme heraushören. Wenn man wissen will, was der Geschäfts- oder der Lebenspartner will oder denkt, ist das sehr wichtig.

Es gibt auch Kommunikationsmittel, die eine kürzere Lebensdauer hatten. Den Fax zum Beispiel, aber auch die SMS.

Der Fax ist in der Tat nicht so alt, aber die Bildübermittlung ist schon viel älter. Das ist eigentlich auch ein Fax, nur wurde er lediglich von den Medien benutzt. Auch heute wird noch gefaxt – etwa bei Ärzten, die bei einem Notfall einen Fax an die Apotheke schicken. Der Fax gilt als vertrauenswürdiger als eine Mail. Aber Seine Blütezeit ist wohl vorbei. Ebenso wie jene des Pagers, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts populär war. Heute arbeiten nur noch einige Berufsfeuerwehren oder Ärzte damit.

Weshalb verschwinden diese Kommunikationsmittel?

Heute sind alle Technologien der letzten 140 Jahre in einem Gerät vereint. Mit dem Smartphone kann ich telefonieren, Nachrichten schicken, fotografieren, Radio hören und fernsehen. Das ist das Schweizer Sackmesser der Telekommunikation. Das Smartphone war ein grosser Einschnitt, gerade in der westlichen Welt. Innerhalb von nur zehn Jahren wurde es zum Standard.

Manchmal überfordern uns diese neuen Technologien. Ging das unseren Vorfahren mit dem Telefon auch so?

Das ist gut möglich. Die PTT und die Telefonindustrie machten in der Nachkriegszeit massiv Werbung fürs Telefon in der Lobbygruppe «Pro Telephon». Der grösste Einschnitt in der Kommunikation geschah aber bereits mit der Erfindung des Telegrafen. Zuvor musste man monatelang auf einen Brief aus Indien warten, danach war die Kommunikation fast in Echtzeit möglich. Das war ein enormer Globalisierungsschub.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Welche neue Technologie müssen wir in dreissig Jahren lernen?

Als Historiker ist mir bewusst, dass die Leute früher meistens falsch lagen, wenn sie die Zukunft voraussagten. Deshalb hüte ich mich vor genauen Prognosen. Was aber garantiert herausfordernder wird, ist der Schutz der eigenen Daten. Damit muss sich jeder Nutzer auseinandersetzen. Vielleicht tragen wir dereinst alle eine Brille mit Informationen oder Implantate. Einen direkten Netzanschluss ans Hirn, sozu­sagen.

Dann wäre der Datenschutz definitiv Geschichte.

Ja, dann gilt das alte Lied «Die Gedanken sind frei» nicht mehr. Ich hoffe es aber nicht. Denn es gibt die These, dass Geheimnisse den Menschen ausmachen. Ich glaube, das hat was.

Was denken Sie: Wie wünschen sich unsere Nachfahren in 140 Jahren ein gutes Neues?

Ich hoffe, dass sie weiterhin an einem Tisch zusammensitzen, etwas Leckeres essen und sich um Punkt 12 Uhr umarmen, küssen oder die Hand geben und sich in die Augen schauen. Wenn wir dann noch die gleiche Zeitrechnung haben wie heute.

