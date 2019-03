Herzergreifende Möwenrettung in der Länggasse

Normalerweise verbreiten sie Mittelmeerstimmung an der Aare in der Stadt Bern. Nicht so am Freitagmorgen. Eine der Stadtmöwen hatte sich bei einem Ausflug in die Länggasse in einem Balkongeländer an der Mittelstrasse verkeilt.

Die Vogel musste gar von der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern Bern befreit werden, wie diese am Freitagmorgen twitterte:

Möwe in Not! Heute Morgen befreite die #BerufsfeuerwehrBern eine Möwe, welche sich an der Mittelstrasse an einem Balkongeländer verfangen hatte. Die Freude der Möwe über ihre Befreiung war so gross, dass sie ihren Retter zuerst gar nicht mehr loslassen wollte. #FeuerwehrStadtBernpic.twitter.com/MICqBaSChL — Feuerwehr Stadt Bern (@feuerwehr_bern) 22. März 2019

Das Herzergreifende an der Geschichte: Als als der Retter die Möwe im Wald wieder in Freiheit entliess, wollte sie ihn zuerst gar nicht mehr loslasse.