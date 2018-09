Heiteres Wetter, heitere Stimmung

Der Wind blies kräftig am Sonntagnachmittag auf der Plattform des Aussichtsturms auf dem Gurten. Sonst aber war das Wetter an diesem herbstlichen Sonntagnachmittag noch heiter, und das passte ganz gut zur Stimmung von Christian Burren: Der SVP-Gemeinderat aus Köniz hatte eben erfahren, dass die Stimmenden an der Urne die neue Ortsplanung mit einem satten Mehr angenommen hatten.

7933 Ja standen gerade mal 2248 Nein gegenüber, das entspricht einem Verhältnis von 77,9 zu 22,1 Prozent.Ein so klares Ja ist bei so einem Geschäft keine Selbstverständlichkeit. Reihum haben in der jüngeren Vergangenheit Berner Agglogemeinden Ortsplanungen bachab geschickt. Bolligen, Ittigen, Worb und vor sechs Jahren überraschend auch Muri hatten ihre revidierten Planwerke abgelehnt. Das Ja in Zollikofen vom letzten Herbst war da schon fast die Ausnahme von der Regel.

Kampf dem Widerstand

Es hätte leicht auch in Köniz ­ganz anders ­herauskommen können. Daran erinnerte Burren als verantwortlicher Gemeinderat beim windigen Ortstermin auf dem Gurten. Auf Einladung der BZ war er dahin zurückgekehrt, wo vor anderthalb Jahren der Gemeinderat in der alten Besetzung die Debatte um die Ortsplanung lanciert hatte: Präsident Ueli Studer (SVP) war mit den Kolleginnen Rita Haudenschild (Grüne) und Katrin Sedlmayer (SP) die 23 Meter in die Höhe gestiegen, um mit einem Blick von oben auf die Gemeinde die Vorzüge der Vorlage zu erklären.

«Wäre im letzten November ­abgestimmt ­worden, hätte der Vorlage ein steifer Gegenwind entgegengeschlagen.»Christian Burren

Sie wiesen auf das grüne Band hin, das die Vorstadtquartiere der unteren scharf von der bäuerlichen Landschaft der oberen Gemeinde trennt und als Streifen mit dieser Funktion auch so festgeschrieben wird. Passend dazu werde die neue Ortsplanung das Siedlungsgebiet unter dem Strich nicht vergrössern. Vielmehr schaffe sie Instrumente, die es erlaubten, die bebauten Flächen nach innen zu verdichten.

Und trotzdem stand das Ja an der Urne ernsthaft auf der Kippe? «Wäre im letzten November abgestimmt worden, hätte der Vorlage ein steifer Gegenwind entgegengeschlagen», zog Burren die Parallele zum turbulenten Herbstwetter.

«Erst wenn ­Gegenkampagnen laufen, wissen wir, dass es kritisch werden kann.»Christian Burren

Er erinnerte daran, dass Einfamilienhausbesitzer wie Bauern mit beherzten Korrekturen an der ursprünglichen Vorlage besänftigt werden mussten: «Widerstand von beiden Seiten hätte die Ortsplanung mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Scheitern gebracht.»

So aber blieb es ruhig vor dem Urnengang, was Burren als gutes Omen wertete. So überraschte ihn das Ja auch nicht mehr weiter – «erst wenn Gegenkampagnen laufen, wissen wir, dass es kritisch werden kann».

Nun gehts ans Verdichten

Die Ortsplanung muss nun noch vom Kanton definitiv genehmigt werden. Weil das Zeit braucht, rechnet Burren nicht damit, dass sie vor dem nächsten Mai in Kraft tritt. Die Arbeit werde ihm und seinem Team auch dann nicht ausgehen, blickte der Gemeinderat in die Zukunft.

Er erinnerte an die vier zentralen Gebiete nahe der Bahnhöfe von Köniz, Niederwangen, Wabern und im Liebefeld, die getreu der neuen Ortsplanung mittel- bis langfristig neu und vor allem dichter überbaut werden sollen. Zum Thema wird nun die schon länger diskutierte Einzonung des grünen Balsigerguts, wo dereinst auch das Tram wendet. Darüber wird an der Urne noch einmal separat abgestimmt.

Resultat: 7933 Ja (77,9%),

2248 Nein (22,1%), Stimm­beteiligung 41,3%. (Berner Zeitung)