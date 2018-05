Heiratsantrag an der Kirchenfeldbrücke

Mit Rosen und Champagner auf die Knie fallen ist längst veraltet. Wer heutzutage einen originellen Heiratsantrag plant, muss kreativ sein; das Überraschungsmoment kreieren und dabei gleichzeitig die Umgebung einbeziehen gibt Pluspunkte.

Theoretisch hat der junge Mann, der dieses Banner am vergangenen Sonntag an der Kirchenfeldbrücke angebracht hat, also alles richtig gemacht. Auch in der Praxis hat der Heiratsantrag gefruchtet, verrät Corina Gilgen aus Bern, die mit dem Paar befreundet ist und das Bild dieser Zeitung zukommen liess: «Vera hat Ja gesagt!» (sm)