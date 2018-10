Heftige Debatte um eine polizeiliche Grosskontrolle

Sind solche Kontrollen die Kehrseite des Systems der offenen Grenzen? Eine Folge davon, dass die Schweiz als Teil des Schengen-Raums heute bei der Einreise auf systematische Ausweiskontrollen verzichtet?

Die ganze Woche über wurde in den Medien eifrig über einen Polizeieinsatz vom vergangenen Wochenende diskutiert: In einer gross angelegten Aktion überprüfte die Kantonspolizei im Raum Bern gemeinsam mit Zoll und Grenzwachtkorps siebzehn Reisecars sowie fünf Kleinbusse und Lieferwagen.

Die Fahrzeuge wurden auf der Autobahn «stichprobenweise durch unsere Patrouillenfahrzeuge mittels entsprechender Anzeigenmatrix nach Ostermundigen gelotst», wie Polizeisprecher Dominik Jäggi das Vorgehen auf Nachfrage erläutert. Die Beamten hätten gezielt Busse herausgepflückt, die «entweder Personentransporte aus dem Ausland in die Schweiz durchführten oder beabsichtigten, Personen aus der Schweiz ins Ausland zu befördern».

In der Schockstarre

Die Passagiere bekamen im ersten Moment von alledem nichts mit. Erst als der Car in Ostermundigen zum Schwerverkehrszentrum Mösli einbog und die Polizei alle zum Aussteigen aufforderte, wurden sie stutzig. Das erzählt die Journalistin Camilla Landboe, die mit Flixbus von Bern nach Freiburg im Breisgau unterwegs war und dort Strassenmusik machen wollte.

Zu diesem Konzert kam es nicht mehr, wie sie bereits Mitte Woche in der Pendlerzeitung «20 Minuten» erzählte. Weil die Kontrolle drei Stunden dauerte, entschied sie sich, die Reise gar nicht mehr anzutreten. Wie negativ sie die Polizei erlebt hat, machte sie am Freitag am Telefon nochmals deutlich.

Informationen habe es immer nur auf Nachfrage gegeben, Erfrischungen seien trotz der Länge des Einsatzes keine zu sehen gewesen, gefehlt habe es auch an Sitzgelegenheiten. «Viele sassen auf den nackten Betonboden, liessen das Ganze in einer Art Schockstarre über sich ergehen.»

Zu erklären hätte es indes einiges gegeben. Etwa, warum zu Beginn ein Polizist den Car mit laufender Filmkamera betreten hatte. Warum die Reisenden später die Ausweise abgeben mussten, dann mit einer Nummer markiert und schliesslich zu einem elektronischen Gerät geführt wurden, das ihren Fingerabdruck mit der polizeilichen Datenbank abglich.

Die Passagiere wurden angeschrieben. Foto: Leserbild

Vor allem aber, was hinter dieser Grosskontrolle steckte – immerhin mussten sie sich auch mal in Reih und Glied aufstellen und später zuschauen, wie ihr Gepäck von Hunden beschnüffelt und bis ins Innerste von Beamten durchsucht wurde. Man sei sich, monierten Betroffene in «20 Minuten», wie ein Verbrecher vorgekommen.

Die Hintergründe liefert nun Polizeisprecher Jäggi nach. Kontrollen wie jene vom Wochenende dienten erstens der Verkehrsicherheit, überprüft würden «unter anderem die Betriebssicherheit der Fahrzeuge sowie die Fahrfähigkeit und -erlaubnis der Chauffeure».

Mit Bedacht streicht Jäggi hervor, dass gleich drei der siebzehn Reisecars nicht mehr weiterfahren durften – in einer Medienmitteilung von Anfang Woche sprach die Polizei von fehlenden Bewilligungen für den regelmässigen Linienverkehr, abgelaufenen Führerausweisen und einem Verstoss gegen die minimale Ruhezeit.

Zweites, so Jäggi weiter, gehe es um «allfällig strafrechtlich relevante Feststellungen». Auch in dieser Hinsicht wurde die Polizei mehr als fündig, «bei rund jedem zehnten kontrollierten Passagier wurden Zollwiderhandlungen festgestellt». Im Communiqué von Anfang Woche hatte die Polizei dazu festgehalten, dass 22 der insgesamt mehr als 240 Passagiere Waren nicht angemeldet hatten.

Klar nehme eine Fahrzeugkontrolle «erfahrungsgemäss einige Zeit in Anspruch», fährt Jäggi fort. Gleichzeitig hält er fest, dass für eine detaillierte Überprüfung «Verdachtsmomente auf Widerhandlungen» vorliegen müssten. In der Regel nehme das Prozedere anderthalb Stunden in Anspruch, «in einzelnen Fällen, etwa bei Fahrzeugen, in denen Gepäck gefunden wurde, das keinem Passagier zugeordnet werden konnte, zweieinhalb bis drei Stunden».

Die Polizei bemühe sich stets, so speditiv wie möglich zu arbeiten. Bei der Kontrolle im Mösli habe man deshalb gewisse Arbeiten parallel durchgeführt, und: «Für einen reibungslosen Kontrollablauf sind wir selbstverständlich auch auf die Mithilfe der kontrollierten Personen angewiesen.» Der Kritik hält Jäggi entgegen, dass die Polizei aktiv informiert und insbesondere auch Trinkwasser bereit gehalten habe. Für gestrandete Passagiere habe man zudem Transfers zum Bahnhof organisiert.

Vermehrt im Inland

Ja, Polizeiaktionen wie jene vom Wochenende sind wohl die Kehrseite des Systems der offenen Grenze. Zollsprecher Michael Steiner hält jedenfalls fest: Seit der Inkraftsetzung des Schengener Abkommens «führt die Zollverwaltung vermehrt auch Kontrollen im Inland durch». (Berner Zeitung)