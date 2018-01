Hausbesetzer im Ex-Erzbierschof

Die Liegenschaft an der Könizstrasse 276 soll verkauft werden. Die Besetzer haben etwas dagegen. Karte: Google Maps

In der Nacht auf Donnerstag ist das Haus an der Könizstrasse 276 besetzt worden. Ein Kollektiv, das sich Pizzeria Anarkia nennt, teilt mit, es mache sich zur Aufgabe, das leer stehende Gebäude zu beleben, und es weist darauf hin, «dass die Briefkastenfirma Caprise living AG mit Sitz in Zug das Haus gekauft hat». Gemäss Handelsregister handelt es sich um eine Immobilienfirma.

Das Kollektiv erklärt, die Absicht der Firma bestehe darin, das Gebäude zu kaufen, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten und es gewinnbringend abzustossen. Währenddessen stehe der Raum leer.

«Diese Vorgehensweise akzeptieren wir nicht. Wir haben diesen Raum geöffnet, um einen Begegnungsort zu schaffen», teilen die Besetzer in einer E-Mail mit. Sie planen, an der Könizstrasse 276 «eine vielfältige Kulturstätte, eine Kreativwerkstatt, ein Ideenlabor und einen Treffpunkt zu kreieren, da, wo sonst nichts wäre ausser einem leeren Haus».

Zukunft ungewiss

Noch ist unklar, ob gegen die ungebetenen Gäste Anzeige erstattet wird oder ob diese vorerst toleriert werden. Die Polizei habe Kenntnis von der Besetzung.

Die Räumlichkeiten wurden zuletzt als Pizzeria und Bar genutzt. Die Bar war betrieben worden vom sogenannten Erzierbschof, doch dieser meldete Ende 2017 Konkurs an und schloss seine Lokale – auch jene in der Berner Altstadt, Zürich und Winterthur. (mb/pd)