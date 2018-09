Haus im Obstberg besetzt – und bereits wieder geräumt

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Kollektiv mit dem Namen «Klara 6» ein Haus im Obstberg besetzt. Die Liegenschaft am Klaraweg 6 stehe seit über einem Jahr leer, schreiben die Besetzer in einer Mitteilung. Und: «In einer Stadt, wo günstiger Wohnraum kaum vorhanden ist, finden wir diesen Zustand inakzeptabel.» Man wolle das Haus beleben und bewohnen.

Christoph Gnägi von der Kantonspolizei Bern bestätigte auf Anfrage, dass der Polizei am Donnerstagmorgen um 03.40 Uhr «verdächtiges Verhalten» bei der Liegenschaft gemeldet worden sei. Kurz darauf hätten Einsatzkräfte vor Ort erstmals Kontakt mit den Besetzern aufgenommen.

Zwei Personen zu Abklärungen mitgenommen

Die Liegenschaft gehört dem Seraphischen Liebeswerk Solothurn, einem christlichen Verein, der verschiedene Sozialwerke führt. Die Eigentümer führten am Morgen mit dem Kollektiv einen Dialog, die Polizei begleitete das Gespräch unterstützend.

Darauf reichte das Seraphische Liebeswerk einen Straf- und Räumungsantrag wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein und setzte den Besetzern eine Frist, um das Haus zu räumen.

Während die Polizei die Lage vor Ort im Auge behielt, verliessen zwei Personen das Haus an der Klarastrasse. Die Polizei nahm die Beiden zur weiteren Abklärung vorläufig fest. Es gehe dabei darum, die betreffenden Personen zu identifizieren, betonte Gnägi. Sie seien nicht verhaftet worden.

Nachdem am Donnerstagnachmittag die Räumungsfrist abgelaufen war, betrat die Polizei das Gebäude, fand das Haus aber abgesehen von einigen Barrikaden leer vor. (ske)