Hasenfuss und Superzicke

Wie sag ich es bloss meiner Frau? Daniel (Ulrich Westermann) schleicht im gutbürgerlichen Wohnzimmer umher, schenkt sich Whiskey ein und druckst herum. Damit macht er seine Frau Isabelle (Elke Hartmann) noch zickiger.

So präsentiert sich die Ausgangslage im Stück «Hinter der Fassade» von Florian Zeller. Zurzeit wird es im Theater an der Effingerstrasse von Regisseur Stefan Meier als Schweizer Erstaufführung inszeniert. Das Stück wurde 2016 in Frankreich uraufgeführt. Darauf basierend kam dieses Jahr der Film «Verliebt in meine Frau» mit Gérard Depardieu in die Kinos.