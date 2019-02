Die Durchgefallene liess das ungenügende Ergebnis nicht auf sich sitzen und reichte beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde ein. Anlass waren zwei Vorfälle: Eine EDV-Panne im Teil Strafrecht und uneinige Experten bei der Bewertung im Fach Privatrecht. So konnte sie wegen einer Panne einige Minuten später beginnen. Zwar erhielt sie am Schluss einen Zeitzuschlag, doch herrschte Unruhe. Die Prüfungskommission war auf diesen Einwand nicht eingegangen, die Fehler seien nicht auf Zeitmangel zurückzuführen. Das Gericht sieht das anders: Diese EDV-Probleme waren geeignet, den Ausgang der Prüfung in relevanter Weise zu beeinflussen.

Auch im zweiten Punkt gab das Gericht der Anwaltskandidatin recht. Die Prüfungskommission habe ohne plausible Begründung eine tiefe Note verhängt. Die Meinung der Experten hatte sich um einen Notenpunkt unterschieden, was ungewöhnlich sei.

Das Urteil des Gerichts ist ein Jahr alt. Nun ist klar, wie die Geschichte ausgegangen ist. Die Frau erscheint im Amtsblatt auf der Liste der neu patentierten Anwälte. Als Referenz kann sie schon einen gewonnen Prozess gegen die Anwaltsprüfungskommission vorweisen, wenn auch noch mit der Hilfe eines Anwalts.