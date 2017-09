Ein Mikrofon steht mitten im Raum. Soll man als Besucher zum Performer werden? Nein. Hier gibt es etwas zu lauschen. Wer nahe genug ans Mikrofon herantritt, hört in einem Loop, wie Lou Reed, das 2013 verstorbene Aushängeschild der Kultband Velvet Underground, sich eine Zigarette anzündet. «Hello!», begrüsst uns Lou Reeds Stimme lässig. «Hallo? Ist da jemand?», möchte man zurückfragen, denn die eigentliche Performance bleibt aus. Der in Manchester lebende gebürtige Tscheche Pavel Büchler enthält sie uns in seiner Installation «Lou Reed Live, 2008» bewusst vor. Der Ausstellungstitel «The Show Must Go On» ist mehr als ein Freddy-Mercury-Zitat. Kuratorin Kathleen Bühler versteht es auch als Aufforderung an sich selbst als Ausstellungsmacherin.

Stehlen oder nicht?

Die von Bühler zu einer sinnlichen Schau arrangierten Arbeiten geben Einblick in die Sammlung Gegenwartskunst. Die Werke stammen teilweise aus den ­Beständen der Stiftung Kunsthalle, weshalb manche Arbeiten bereits dort ausgestellt wurden. Doch die Déjà-vus werden hier mit neuer Bedeutung aufgeladen. Bühler reagiert in ihrem Ausstellungskonzept auf den Performance-Boom. Seit den Sechzigerjahren fasziniert die immaterielle Kunstform mit Aktionen und Happenings – von denen im besten Fall ein paar Fotos übrig ­bleiben.

Bücher, auf deren Covers in grossen Lettern «Steal this book» steht, ­provozieren die Museumsbesucher.

«The Show Must Go On» setzt nicht auf solche, im Museumskontext oft blutleer wirkende ­Relikte, sondern auf Malerei, Fotografie, Video- und Installationskunst mit performativem Charakter. Das reicht von Inszenierungen, die nicht mehr klar als solche zu erkennen sind, bis hin zu Handlungsanweisungen an den Museumsbesucher. Bücher, auf deren Covers in grossen Lettern «Steal this book» (Klau dieses Buch) steht, präsentieren sich in einer strengen Auslegeordnung. Die spanische Künstlerin Dora García bricht bewusst mit einem Museumstabu. Eigentlich darf man doch kein Kunstwerk anfassen. Stehlen erst recht nicht. Die Bücher, die tatsächlich stibitzt würden, würden laufend ersetzt, so Bühler.

Weinende Männer

Viele Unterdrückte nutzen seit den Sechzigerjahren die Performance-Kunst und ihre Strategien. Seien es Frauen, die auf ihre Rechte aufmerksam machen, seien es Kunstschaffende aus ehemaligen Kolonien oder aus der schwul-lesbischen Szene. Rollenspiele, Identität sowie eigene und fremde Körperbilder werden bei dieser Kunstform oft zum Thema. Die Schweizer Künstlerin Manon gilt als Pionierin punkto Selbstinszenierung und Rollenflexibilität. In ihrem Spätwerk dreht sich alles um die Vergänglichkeit. Drei Fotoarbeiten aus der Serie «Hotel Dolores» (2008–2011) zeigen ein baufälliges Haus, in dem Manon melancholische Spuren hinterlassen und fotografiert hat.

Einen Beitrag zum Gender­diskurs liefern Fotografien der Engländerin Sam Taylor-Johnson, die Hollywoodschauspieler darum gebeten hat, für sie zu weinen. Teile der Serie «Crying Men» (2004) konnte man bereits in der Ausstellung «Das schwache Geschlecht» (2014) entdecken.

Echt oder gespielt?

Erstmals im Kunstmuseum zu sehen ist die Aufnahme von Philip Seymour Hoffman. Das Ausnahmeschauspieltalent wurde 2014 tot mit einer Spritze im Arm in einem Badezimmer aufgefunden. In Sam Taylor-Johnsons Aufnahme sitzt der Mann geknickt auf einem Hotelbett. Selbstporträt oder einfach eine gute Performance? Eine Frage, die jeder für sich beantworten muss.

Ausstellung: Bis zum 21. 1. im Kunstmuseum Bern. www.kunstmuseumbern.ch (Berner Zeitung)