Hämmern für VIP-Gäste

Die Champions Lounge im Stade de Suisse, bei YB-Fans besser bekannt als Wankdorfstadion, ist momentan eine grosse Baustelle. Es wird gehämmert, gefräst und gebohrt. Wo sich früher ein roter Teppich befand, wird Parkett verlegt. Und wo früher eine einfache Bar war, steht heute der Tresen des neuen «YB-Pubs». Dieses Pub ist ein Teil der neuen YB-Welt in der Champions Lounge. Daneben entstehen für die VIP-Fans momentan auch noch der «Players Club» und das «Grand Diner».

Mehr Umsatz dank Neuheiten

Vor über 12 Jahren wurde das Stade de Suisse eröffnet. «Der VIP-Bereich, der einst im Schweizer Fussball Massstäbe setzte, ist in die Jahre gekommen», sagt Roman Grünig, Leiter Verkauf und Sponsoring bei den Young Boys. Er ist mit seinem Team verantwortlich für die Neuausrichtung der Champions Lounge.

Nicht zuletzt weil der erhoffte sportliche Erfolg in den letzten Jahren ausblieb, wurden immer weniger fixe VIP-Plätze verkauft. Deshalb will YB mit dem neuen Konzept wieder mehr Leute in den VIP-Bereich des Stadions locken. Die Rechnung scheint aufzugehen: Schon jetzt konnten mehr als 70 zusätzliche Plätze neu vermarktet werden. «Es freut uns sehr, dass sich die Investition schneller amortisiert als gedacht, obwohl die neue Lounge erst in der nächsten Woche fertig gebaut sein wird», sagt Grünig. Der Umsatz konnte um eine halbe Million Franken gesteigert werden. Wie viel der Umbau kostet, kommuniziert YB nicht.

Mit den YB-Spielern dinieren

Am Samstag, 3. Februar, werden die neuen YB-Welten beim Heimspiel gegen den FC St. Gallen eröffnet. Prunkstück ist das «Grand Diner». Hier können sich die VIP-Gäste in gediegenem Ambiente ein 4-Gang-Menü aus der Küche des Fünfsternhotels Schweizerhof Bern servieren lassen. Im «Players Club» steht die Nähe zur YB-Familie im Vordergrund. «Nach jedem Spiel werden sich die Fussballer unter die Gäste mischen und hier essen», sagt Grünig. Geplant ist im «Players Club» auch ein Roulettetisch des Grand Casino Bern.

Das neue «YB-Pub» dürfte vor allem Bierliebhaber anlocken. Die Brauerei Feldschlösschen schenkt im Pub zahlreiche Gerstensäfte offen aus. «Hier zelebrieren wir das Pub-Feeling mit Bier und Pub-Food», sagt Roman Grünig. Bereits für 5000 Franken erhält man Zutritt zu sämtli­chen Super-League- und Europa-League-Quali-Spielen inklusive Getränke und Essen.

Die drei YB-Welten sind an den Spielen «durchlässig», die VIP-Gäste können sich somit frei bewegen und vernetzen. Die Räume sind aber auch abtrennbar. Mit diesem Konzept sollen vermehrt externe Events und Kongresse ins Wankdorf geholt werden.

Ausverkaufte Business-Clubs

Bereits restlos ausgebucht sind die beiden Business-Clubs Presidents Club und Sky Club. Der Presidents Club, der von YB-Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger gemanagt wird, ist mit seinen 50 Mitgliedern ausverkauft. Gleiches gilt für den Sky Club mit seinen 100 Mitgliedern. Gemanagt wird dieser von YB-CEO Wanja Greuel.

«Das sind schöne Zeichen, die uns für die Zukunft zuversichtlich stimmen», sagt Roman Grünig. Möglich gemacht habe diesen Aufschwung nicht nur die gute Vorrunde der Young Boys, «der sportliche Erfolg hat uns natürlich sehr geholfen», sagt Grünig, sondern auch die Leistung der Verkaufs- und Sponsoringteams von YB. Mitverantwortlich für den Erfolg seien ausserdem der Verwaltungsrat sowie die Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen, vor allem in Betrieb und Ticketing (siehe Kasten).

(Berner Zeitung)