Hälfte der Psychiater will immer noch keinen Notfalldienst leisten

So machen es die anderen

Ein Blick in die anderen Städte des Kantons zeigt, dass Biel mit seinem psychiatrischen Notfallvakuum sehr isoliert dasteht. Bern hat mit den Universitären Psychiatrischen Diensten ohnehin eine gute Versorgung. In Thun, Burgdorf und in Langenthal wird jeweils ein beinahe identisches Konzept angewendet: Die psychiatrische Belegschaft des örtlichen Spitals teilt sich den Notfalldienst in der Nacht und am Wochenende mit den lokalen frei praktizierenden Psychiatern.



Die Notfallschichten werden am Spital geleistet. In Ausnahmefällen machen in Burgdorf und Langenthal spezialisierte Pflegefachpersonen auch Hausbesuche. Solche mobile Kriseninterventionen plant das Spital Thun für nächstes Jahr. phm/mab