Ein Häftling ist am Dienstagabend tot in einer Zelle der Überwachungsstation am Berner Inselspital aufgefunden worden. Hinweise auf Dritteinwirkung hat die Polizei keine.

Sie geht deshalb von einem Suizid aus. Beim Häftling handelte es sich um einen 34-jährigen Schweizer, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten. (mb/sda)