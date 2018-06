Gurtenfestival: Kein Witz – Cashless ist zurück

Das Gurtenfestival ist ein gebranntes Kind. Nachdem 2013 bereits am ersten Tag das neue bargeldlose Bezahlsystem abgestürzt war, erntete das Festival Spott und Hohn. Man beteuerte in den Jahren darauf, erst wieder ein Cashless-System einzuführen, wenn dieses ausreichend ­erprobt sei. Zweimal dieselbe Schmach wollte man sich nicht einhandeln.

Jetzt, fünf Jahre später, ist Cashless zurück, wie das Gurtenfestival am Freitag mitteilte. Die Nachricht hat zunächst für Erheiterung gesorgt. Doch Festivalsprecher Simon Haldemann ist überzeugt von der Entscheidung. «Wir haben ein ganz anderes System gewählt. Und die Leute sind heute sensibilisiert für diese Art und Weise zu bezahlen.» Das System wurde bereits an anderen Open Airs und in Fussballstadien eingeführt. Es wird auf dem Festivalgelände die einzige Zahlungsmöglichkeit sein, Bargeld wird nicht akzeptiert.

Neu erhalten die Gurtengängerinnen und -gänger beim Bändeltausch die Bargeldloskarte, die sie daraufhin an «Cash Points» auf dem Gelände oder übers Smartphone aufladen können. Wer seine Karte online regis­triert, kann sie bei Verlust schnell sperren und ersetzen lassen. Die Festivalbetreiber rechnen damit, dass es dank Cashless bei den ­Essens- und Getränkeständen schneller vorwärtsgeht.

Neues leckeres lokales Essen

Cashless ist nicht einmal die markanteste Neuerung in diesem Jahr auf dem Berner Haushügel. Nachdem das Gurtenfestival in den letzten Jahren – zumindest optisch – jeweils wie eine Kopie der Vorjahresausgabe daherkam, ist es dieses Jahr neu aufgebaut. Das Gelände wurde erweitert und neu strukturiert, mit dem Ziel, dass die Besucher mehr Platz haben und seltener in Nadelöhren stecken bleiben. Auf dem höchsten Punkt des Geländes werden neue Essensstände eingerichtet, wie Haldemann am Freitag verriet.

Fünf Anbieter aus der Region, laut dem Sprecher «waschechte Berner», versorgen an kleineren Ständen und aus dem Food-Truck die Gäste mit Köstlichkeiten. Sie ergänzen das herkömmliche Angebot aus der Food-Strasse – ein Versuch, dem schlechten Ruf der Festivalgas­tronomie entgegenzuwirken.

YB ist schuld

Trotz mässig gestartetem Vorverkauf sind die Organisatoren zuversichtlich, dass zumindest drei der vier Festivaltage ausverkauft sein werden. «Wir sind auf Kurs», sagt Haldemann und relativiert die Zahlen. Nach dem Rekordjahr sei nicht automatisch zu er­warten, dass das Festival gleich wieder ausverkauft sei. Er glaubt nicht, dass die Erhöhung der Ticketpreise um 20 Prozent die Hauptursache für den harzigen Start sei.

Vielmehr vermutet er den Grund beim Fussball. «Beim ganzen Meistertaumel und vor der Fussball-WM haben sich die ­Leute noch gar nicht so mit dem Festivalsommer auseinandergesetzt», sagt er.

(chh/mk/pd)