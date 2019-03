Guido Heiniger übernimmt das Gemeindepräsidium

Guido Heiniger ist in Biglen kein Unbekannter. Von 2011 bis 2015 sass er bereits einmal im Gemeinderat, leitete dort das Ressort Infrastruktur. Danach zog er sich aus beruflichen Gründen vorübergehend aus der Kommunalpolitik zurück – seine Frau Marlies Heiniger zog kurz darauf an seiner Stelle in die Exekutive ein. Das ist vier Jahre her.

Im Herbst wählt Biglen wieder. Marlies Heiniger tritt nicht mehr an. Sie verabschiedet sich aus der Lokalpolitik – genau wie Peter Habegger. Habegger engagierte sich während zwanzig Jahren in verschiedenen Gemeindebehörden. Zunächst in der Elektrizitäts- und Wasserkommission, dann im Gemeinderat.

Nach acht Jahren als Vorsteher des Ressorts Bildung, Kultur und Sport übernahm er 2011 das Präsidium. Die Biglener Exekutive verlässt der Mann mit positiven Gefühlen. Man habe immer konstruktiv zusammengearbeitet, im Rat und mit der Bevölkerung. «Bei uns kann man noch miteinander reden», so Habegger.