Grosses Interesse am Berner Stadtfest

Privat finanziert

Das Fest sollen Private finanzieren. «Wir suchen Partner, die uns mit Sponsoring, aber auch mit inhaltlichen Beiträgen unterstützen», sagt Eicher. Die Stadt erlässt den Veranstaltern die Gebühren in Höhe von 510'000 Franken. Man rechnet mit Kosten von bis zu 1,5 Millionen Franken. Nicht nur die Events am Stadtfest sind vielfältig, auch das OK ist breit abgestützt.

Nebst Eicher gehören dem Verein an: Nationalrätin Aline Trede (Grüne), Alt-Stadtrat Mario Imhof (FDP) und Ralph Ammann, CEO der Network4Events AG. Neu dabei sind Melitta Kronig von Bern Welcome und Dave Naef vom Bierhübeli. Dem Beirat gehören nebst Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) unter anderen auch Burgergemeindepräsident Bernhard Ludwig an.