Grosser Rat unterstützt Nachrichtenagentur

Bundesrat will Presseförderung verstärken

Auf nationaler Ebene bahnt sich bereits ein Ausbau der Presseförderung an. Der Bundesrat will Zeitungen stärker unterstützen, vorläufig auch Onlinemedien. Insgesamt will er fast 100 Millionen Franken pro Jahr zusätzlich einsetzen. Dies, weil die Presse für die Meinungsbildung nach wie vor eine Schlüsselrolle einnehme, aber mit existenziellen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert sei.

«Die Medien sind das Fundament unserer Demokratie», sagte Medienministerin Simonetta Sommaruga im August. Die Bevölkerung informiere sich zunehmend im Internet. Allerdings sei die Bereitschaft, dafür zu bezahlen, weiterhin gering. Der Bundesrat will die Gratismentalität nicht noch zusätzlich fördern. Unterstützen will er deshalb nur kostenpflichtige Digitalangebote.

Der Bundesrat geht davon aus, dass dies rund 50 Millionen Franken im Jahr kostet. Voraussetzung für eine Unterstützung sind ein bestimmter Anteil an redaktionellen Inhalten, ein kontinuierliches Angebot und die Einhaltung journalistischer Standards. Die Kriterien sollen ungefähr jenen entsprechen, die für die indirekte Presseförderung gelten. Die indirekte Presseförderung besteht in den Ermässigungen für die Postzustellung. Der Bundesrat will diese ausbauen. So will er die bestehende Auflagenobergrenze von 40'000 Exemplaren aufheben.

Ausserdem soll die Ermässigung pro Exemplar angehoben werden, sodass auch kleinere Zeitungen profitieren. Dazu soll der Bundesbeitrag von heute 30 auf 50 Millionen Franken erhöht werden. Weiter sind Unterstützungen vorgesehen, die den ganzen Mediensektor stärken sollen. Davon profitieren sollen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Nachrichtenagenturen, Selbstregulierungsorganisationen sowie IT-Projekte zugunsten elektronischer Medien. Insgesamt sind dafür 27 Millionen Franken vorgesehen. Das Massnahmenpaket will der Bundesrat nun nächstes Jahr dem Parlament vorlegen. (sda/jw)