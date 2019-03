Der Grosse Rat unterstütz demnach eine Kandidatur der Stadt Bern für die Rad-WM 2024 deutlich. Für Leistungen des Kantons zu Gunsten der Organisatoren genehmigte er am Donnerstag einen Kredit von 3,6 Millionen Franken. Es gab aber auch kritische Stimmen. Veloförderung werde besser im Alltag betrieben statt mit einem Wochenend-Grossanlass, zu dem viele mit dem Flugzeug anreisten. Mit 107 zu 21 Stimmen bei 12 Enthaltungen genehmigte der Grosse Rat den Kredit.

2,08 Millionen Franken des Kredits sind für Leistungen im Bereich der Sicherheit, für das Bereitstellen der Strecke, für die Signalisation von Umleitungen sowie für die Sanität und Rettung vorgesehen. Diese Kosten will der Kanton Bern der Stadt nicht verrechnen. Rund 1,5 Millionen Franken will der Kanton den Organisatoren auszahlen.

Der Berner Stadtrat bewilligte im vergangenen November einen Kredit von ebenfalls 3,6 Millionen Franken für den Anlass. Um die Rad-WM 2024 bewerben sich die Städte Bern und Zürich. Swiss Cycling entscheidet demnächst, wer den Zuschlag erhält. Erhält die Stadt Bern den Zuschlag, finden die Rennen in der Stadt Bern und nördlich davon statt, also auch am Frienisberg und im Seeland. Start- und Zielbereich wäre das Berner Expo-Areal.