Grosser Einsatz an der Froschstrasse von Köniz

Zweimal täglich werden sie in den Weiher freigelassen und dabei gezählt. Mit rund sechstausend Exemplaren sind Grasfrösche die grösste Population. Damit gehört der Abschnitt in Köniz zu den grössten dokumentierten Zugstellen der Schweiz. Von Bergmolchen waren in den vergangenen Jahren ebenfalls über tausend unterwegs. Die Anzahl Erdkröten und Fadenmolche liegt im Hunderterbereich. Täglich werden die erfassten Daten der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch) übermittelt und dort gesammelt.

Ein Grossteil der Grasfrösche hat die Stelle in den letzten Tagen bereits passiert. Erdkröten und Molche warten auf höhere Temperaturen, um an ihren Laichplatz zu gelangen. Bis Mitte April geht den Helfern also die Arbeit nicht aus. «Aktuell haben wir genügend Freiwillige», erklärt Jürg Messerli. Im Verein werden sie zwar aus Altersgründen immer weniger. Dafür hilft seit einigen Jahren der Familienclub Spiegel mit. Auf einer Internetplattform wählen die Freiwilligen passende Tage aus, und der ganze Helferpool sieht, wann es noch Leute braucht. Messerli selbst muss nur noch selten aushelfen. An anderen Zugstellen im Kanton werden aber auch dieses Jahr wieder Freiwillige gesucht.

Interessierte finden auf der Karch-Website Infos zu Zugstellen in ihrer Region: lepus.unine.ch/zsdb.