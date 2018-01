Grosser Batzen fürs Kleintheater

Der Mann ist immer da. Wie der rote Schal, der seinen Hals bedeckt. Christoph Hoigné empfängt in seinem Kleintheater die Chansonniers und Kabarettistinnen. Er kocht das Nachtessen, steht an der Abendkasse und hinter der Bar. Wenn die Vorstellung beginnt, verfolgt er sie von dort stehend, aber mit bester Sicht auf die Bühne.

Hin und wieder ist das Klicken seiner Fotokamera zu hören – und ab und zu schallendes Gelächter, wenn eine Pointe sitzt. Auch wenn er auf eine ganze Reihe von Mitarbeitern zählen kann: Die Cappella ist Christoph Hoigné – und gewinnt dieses Jahr den Kulturpreis der Burgergemeinde Bern. Rechtzeitig zum zwanzigjährigen Bestehen seines Kulturtempels in der ehemaligen Wesley-Kapelle im Berner Breitenrainquartier.

Mit Hilfe von Franz Hohler

Christoph Hoigné kam 1998 zu seiner Kirche wie die Jungfrau Maria zum Kind. Die Kapelle war ausgeschrieben, und Hoigné griff zu. «Nachdem viele der legendären Kellertheater in den 80er- und 90er-Jahren hatten schliessen müssen, gab es im Kleintheaterangebot eine Lücke.»

Hoigné füllte sie und hatte rasch viele Anfragen von Künstlern, die auftreten wollten. Doch 2001 folgte fast das jähe Ende. «Wir hatten die baupolizeiliche Verfügung zur Schliessung im Haus.» Anwohner hatten eine Lärmklage eingereicht, der Prozess eskalierte. Da sprang Franz Hohler ein. «Er war bereit, trotz der drohenden Schliessung einen ganzen Monat lang bei uns zu spielen.»

Sämtliche 25 Vorstellungen waren ausverkauft. Der Schliessungsbefehl wurde zum Papiertiger, Hoigné erhielt die Betriebsbewilligung. Hohler war in den zwanzig Jahren, in denen Hoigné auch viele unbekannte Künstlerinnen und Künstler aufgebaut hat, eine wichtige Figur. Längst ist die Cappella eine der wichtigsten Bühnen für Kabarett und Chanson in der Deutschschweiz.

«Wir sind gut aufgestellt», sagt Hoigné. Dennoch kommt der Burgerpreis wie gerufen. Das üppige Preisgeld will Christoph ­Hoigné in sein Jubiläumsprogramm investieren, das im Mai startet und neun Monate dauert.

Ist das Geld gut investiert, wenn es einfach im Programm verschwindet? Für Hoigné ganz klar. Denn zum Zwanzigsten wird nicht gekleckert. Hoigné wird 20 künstlerische Wegbereiter engagieren, «alte Freunde, die Meilensteine gesetzt haben», wie Hoigné sagt: Darunter Uta Köbernick, Michael von der Heide, Bodo Wartke, Ohne Rolf, Tina Teubner – und natürlich Franz Hohler.

Investition in die Zukunft

Dazu werden 20 «neue Freunde» eingeladen, die noch nie in der Cappella aufgetreten sind. «Wir wollen auch in die Zukunft schauen.» Unbekannte Künstler zu engagieren, ist ein Risiko, weil man bei neuen Gästen nie weiss, ob das Publikum kommt.

Keine weiteren Wünsche offen? «Wir sollten irgendwann auch einen neuen Vorhang kaufen, aber dafür warten wir auf eine andere Fee», sagt Hoigné und lacht.

Seit 1998 hat Hoigné 4200 Veranstaltungen organisiert. «Bei 4000 war ich bestimmt dabei», sagt er. Er gehört zum Inventar, ja, nur eine Tradition fällt weg: das Klicken der Kamera. Nicht, weil Hoigné plötzlich der Fotografie abgeschworen hätte. Ein blinder Stammgast beschwerte sich über das Klicken, das ihn zu sehr abgelenkt hat – worauf ­Hoigné eine geräuschlose Ka­mera kaufte. (Berner Zeitung)