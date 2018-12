Grosis Wissen für den Alltag

Kevin Nobs, war es eigentlich nie ein Problem, dass Sie altes Wissen vermitteln wollen, aber so jung sind?

Das war am Anfang meine Befürchtung. Als ich ein Buch über die Heilpflanzen der Emme schrieb, setzte der Verlag aus diesem Grund mein Foto ins Innere des Buches und nicht auf den Umschlag. Aber nach all den Jahren muss ich sagen: Nein, es ist kein Problem. Im Gegenteil: Oft erzähle ich Dinge, und bei älteren Leuten macht es klick. Dann sagen sie: Ah ja, meine Grossmutter hat das noch so gemacht.