Tiefe Preise, schöne Aussicht

Die schöne Aussicht auf die Gantrischkette und die tiefen Preise machen den Lift eigentlich attraktiv. Das Pistenangebot ist übersichtlich, sodass Kinder schnell einmal selbstständig Ski fahren können. Mit dem «Familienhit» fahren zwei Erwachsene und ihre Kinder vier Stunden lang für 50 Franken.

Neben solchen Angeboten organisieren die Skiliftleute immer wieder Besonderes. So steht in Vollmondnächten jeweils eine Fackelabfahrt mit Fondueplausch auf dem Programm. «Anfang Winter, als wir noch zu wenig Schnee hatten, schaufelten wir den Weiher frei. Schlittschuhlaufen war angesagt», so Lehmann. Er und seine Leute tun alles, damit der Skilift im Ottenleue nicht vergessen geht.

Am kommenden Wochenendefindet das Skifest Ottenleue statt. Am Sonntag fahren Erwachsene und Kinder Rennen um attraktive Preise. Anmeldeschluss ist am Freitag, 15. Februar. www.skilift-ottenleue.ch