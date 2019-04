Grasswil: Velofahrerin bei Kollision mit Motorrad schwer verletzt

Der Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag gegen 1430 Uhr gemeldet, dass es in Grasswil (Gemeinde Seeberg) zu einem Unfall zwischen einem Velo und einem Motorrad gekommen sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war eine Velofahrerin aus Richtung Bollodingen her auf einem Feldweg unterwegs und im Begriff die Regenhaldenstrasse zu befahren. Aus noch zu klärenden Gründen kam es in der Folge zur Frontalkollision mit einem Motorrad, das auf der Regenhaldenstrasse in Richtung Seeberg fuhr.