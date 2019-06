Gleisschaden wegen Hitze - SBB-Chaos im Raum Bern

Wegen eines Gleisschadens zwischen Bern und Bern Wankdorf sowie einer Stellwerkstörung im Raum Hindelbank ist der Bahnverkehr beeinträchtigt. Kundenkenker sind im Einsatz. Reisende werden gebeten, den Fahrplan zu konsultieren. Die SBB entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. — SBB Medienstelle (@sbbnews) 27. Juni 2019

Im Bahnverkehr kommt es deshalb zu Einschränkungen. Reisende von Bern in Richtung Osten werden über Biel umgeleitet, in Richtung Luzern über Langnau und das Entlebuch. In den Bahnhöfen stehen Kundenlenker für Auskünfte im Einsatz. Reisende werden gebeten, den Fahrplan auf SBB Mobile oder SBB.ch zu konsultieren.