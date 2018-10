Giftige Debatte um kleines Spital

Nein, eine heiss begehrte Perle auf dem Gesundheitsmarkt ist das Spital von Moutier sicher nicht. Dafür ist es zu unbedeutend. Im eher schwach besiedelten Jura gibt es schon genug Spitalstandorte, die sich gegenseitig das Wasser abgraben: Saint-Imier, Delsberg, Pruntrut, Saignelégier, La Chaux-de-Fonds. Das Spital Biel ist auch nicht weit weg.

Dennoch ist um die künftigen Besitzverhältnisse im Spital Moutier ein Zwist zwischen den Kantonsregierungen des Jura und von Bern ausgebrochen. Der Jura-Konflikt dreht bekanntlich in Moutier eine letzte heisse Runde. Der lokale Spitalschauplatz ist in der Eskalation zwischen den beiden Lagern derzeit eine Hauptbühne.

Die Spitalstandorte Moutier und Saint-Imier bilden zusammen das Hôpital du Jura Bernois (HJB). Es ist die kleinste Berner Spitalgruppe, sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Bern. Nachdem sich Moutiers Stimmberechtigte am 18. Juni 2017 mit einem knappen Mehr für einen Wechsel zum Kanton Jura entschieden hatten, hat der Kanton Bern die beiden Standorte vorsorglich juristisch getrennt. Wer übernimmt das Spital, wenn dereinst die hängigen Beschwerden gegen die Abstimmung von 2017 erledigt sind und Moutier zum Kanton Jura wechselt? Diese offene Frage treibt die Verantwortlichen um.

Jurassisches Bremsmanöver

Im September hat die Berner Regierung bestätigt, dass sie den Verkauf des Spitals Moutier eingeleitet hat. «Wenn das Spital und seine Angestellten auf dem volatilen Gesundheitsmarkt eine Zukunft haben sollen, müssen wir frühzeitig Weichen stellen. Wir können nicht das Beschwerdeverfahren zu Moutiers Kantonswechsel abwarten», begründet der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) das Vorgehen.

«Es besteht das Risiko, dass das Spital in Moutier verkauft wird, bevor seine Integration in das jurassische Kantonsspital richtig diskutiert werden konnte», repliziert Charles Juillard, CVP-Regierungsrat und Finanzdirektor des Kantons Jura. Die jurassische Kantonsregierung hat nun Ende September mit einer Klage an das Bundesgericht einen Stopp der Berner Verkaufsbemühungen erwirkt.

«Wir haben Klage eingereicht beim Bundesgericht, weil wir sonst das Risiko eingegangen wären, dass der Kanton Bern das Spital Moutier verkauft», sagt Charles Juillard (CVP), Finanzdirektor des Kantons Jura. Bild: Keystone

Die Jurassier berufen sich im Bundesgerichtsgesetz auf Artikel 120, der bei Streitigkeiten zwischen Kantonen eine Klagemöglichkeit vorsieht. Die Berner Regierung und das Eidgenössische Justizdepartement (EJPD) erfuhren aus welschen Zeitungen vom jurassischen Bremsmanöver. Obwohl sich noch am 10. September Vertreter beider Kantonsregierungen unter der Ägide des EJPD zu einer tripartiten Konferenz trafen und dort unter anderem über die Zukunft des Spitals Moutier sprachen.

Warum kündigte die jurassische Delegation die Klage dort nicht an? «Wir forderten an der Sitzung erfolglos eine Garantie von Bern, mit dem Verkauf zuzuwarten», sagt Charles Juillard, «erst nach unserer Heimkehr berieten wir, was wir tun können, und kamen zum Schluss, ans Bundesgericht zu gelangen.»

Gestern hat die Berner Regierung an ihrer Sitzung die Spitalfrage beraten. Heute erklärt sie in einer Kurzmitteilung, der Kanton Bern werde dem Bundesgericht in den kommenden Tagen eine Stellungnahme zur Klage des Kantons Jura zukommen lassen. Oberstes Ziel des Kantons sei es, «die Zukunft des Spitals Moutier und der damit verbundenen Arbeitsplätze sicherzustellen».

Das oberste Schweizer Gericht muss dann entscheiden, ob der Kanton Jura ein Mitspracherecht an der Zukunft des Spitals hat – und ob der Kanton Bern seine Verkaufsbemühungen fortsetzen kann.

Schneggs Verdacht

Die Kommunikation zwischen den beiden Kantonsregierungen ist seltsam blockiert und geprägt von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Das ist symptomatisch für die ganze Moutier-Frage, in der sich das separatistische und das probernische Lager misstrauisch gegenüberstehen und nervös warten, bis die bernjurassische Statthalterin das Ende Oktober erwartete Verdikt zu den hängigen Abstimmungsbeschwerden bekannt gibt.

In der Spitalfrage ist vor allem der Berner Vorschlag einer Dreifachträgerschaft umstritten. Der Berner Regierung schwebt vor, dass die beiden Kantone und ein privater Partner das Spital tragen sollen. Wenn Moutiers Kantonszugehörigkeit geklärt sei, könnte der ausscheidende Kanton seine Anteile an die anderen Partner verkaufen. «Wir haben diesen Vorschlag mündlich bestärkt und mittlerweile schriftlich bestätigt, wir warten aber immer noch auf ein Feedback aus dem Jura», erklärt Pierre Alain Schnegg verärgert. Bevor er Regierungsrat wurde, war er Verwaltungsratspräsident des HJB.

In der Abstimmungsbotschaft zum Urnengang vom 18. Juni 2017 hatte der Kanton Jura erklärt, er werde den Spitalstandort Moutier übernehmen und mit neuen Aufgaben stärken. «Seither möchten wir erfolglos wissen, was das für neue Aufgaben sind», sagt Schnegg. Man wäre durchaus bereit, auch neue Ideen zu diskutieren, bekräftigt der Berner Gesundheitsdirektor.

Schnegg kommt die Ankündigung, den Standort Moutier zu stärken, bis jetzt als leeres Versprechen vor. Er glaubt, dass die jurassische Seite auf Zeit spielt. «Die Taktik könnte sein, das Spital vom Kanton Bern schliessen zu lassen, um es nicht selbst tun zu müssen», vermutet er. An Bern würde dann der Schwarze Peter hängen bleiben. «Bern ist in dieser Frage zu nett und müsste stolzer auftreten», findet Schnegg. Und der Kanton Jura müsse in der Spitalfrage endlich Farbe bekennen.

«Bern ist in der Spitalfrage von Moutier zu nett und müsste stolzer auftreten. Und der Kanton Jura müsste endlich Farbe bekennen», findet Pierre Alain Schnegg (SVP), Gesundheitsdirektor des Kantons Bern. Bild: Nicole Philipp

Schnegg kann auch deshalb Druck aufsetzen, weil das Swiss Medical Network – die zweitgrösste Schweizer Privatspitalgruppe – Interesse zeigt, in eine solche Public-Private-Partnership im Spital Moutier einzusteigen. Das bestätigte die frühere Genolier-Gruppe, der auch die Aevis-Victoria-Luxushotels angehören, kürzlich gegenüber «Le Matin Dimanche».

Zu viele Spitäler im Jura?

«Der Kanton Bern hat eine Dreifachträgerschaft erst vor kurzem schriftlich vorgeschlagen», wehrt sich der jurassische Finanzdirektor Charles Juillard. Was hält seine Regierung davon? «Diese Variante kann nicht vernünftigerweise als konkretes Angebot ausgelegt werden», erwidert er. Sie bilde vorerst mal eine «Reflexionslinie» für die Spital-Arbeitsgruppe, die die tripartite Konferenz in Kürze schaffen solle.

Auch Juillard wirft der Gegenseite fehlende Kooperation vor. Schon mit Schneggs Vorgänger Philippe Perrenoud habe man eine überkantonale Spitalplanung im Jura andiskutiert, der Kanton Bern wolle davon aber nichts mehr wissen.

Was für Pläne der Kanton Jura mit dem Spital Moutier hat, beantwortet Juillard so: «Wir sind generell bereit, das Spital Moutier in die jurassische Spitalplanung aufzunehmen.» Das kantonale Hôpital du Jura verfügt neben seiner Zentrale in Delsberg allerdings schon über die Aussenstellen Pruntrut und Saignelégier. Wäre es wirklich wirtschaftlich, auch noch das nur zwölf Kilometer von Delsberg entfernte Spital Moutier als Filiale zu betreiben, oder bleiben für Moutier bloss Brosamen?

«Das ist eine Frage einer klugen Aufgabenverteilung unter den Standorten», erklärt Juillard. Der Kanton Jura unterstützt seine Spitäler überdies grosszügiger mit Subventionen als der Kanton Bern, der seine Kliniken auf eigene Rechnung arbeiten lässt und stärker dem freien Markt aussetzt.

Wenn der Kanton Jura einen Verkauf des Spitals fürchtet, könnte er Bern ja heute schon eine Kaufofferte unterbreiten und damit seine Absicht bekräftigen, den Standort Moutier unter seiner Verantwortung weiterzuführen. «Solange Moutier noch zum Kanton Bern gehört, macht ein Kauf keinen Sinn», widerspricht Juillard. Das Spital Moutier könne nur durch eine Integration in eine interkantonale Spitalplanung im Jura gesichert werden. Man müsse in der Spitallandschaft im Jura einen Weg suchen, der beiden Seiten teure Lösungen erspare. Eine klare Absichtserklärung tönt anders.

Sommarugas Telefonanruf

Beide Kantone verlangen von der Gegenseite Schritte, zu denen sie selber nicht bereit sind. An dieser Blockade reibt sich im Spitalstreit von Moutier auch Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP), die als Moderatorin die Hoheit über die tripartite Konferenz innehat. Ende September liess sie verlauten, sie habe die jurassische Regierung am Telefon ermahnt, sich an die vereinbarte Transparenz zu halten. Was hat Juillard der Bundesrätin erwidert? «Ich habe auch ihr erklärt, dass wir nicht das Risiko eines Verkaufs eingehen konnten.»

Juillard bekräftigt, dass sein Kanton die Klage am Bundesgericht zurückziehe, sobald die Berner Seite die Verkaufsverhandlungen stoppe. Und er beteuert, dass man in der neuen Arbeitsgruppe transparent mitdiskutieren werde. «Immerhin hat der Kanton Jura schon seine Vertreter für die Gruppe bestimmt, das ist doch ein Zeichen für Kooperation», bemerkt Juillard mit einem Lächeln. (Berner Zeitung)