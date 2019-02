Hedy Braun war schon immer sportbegeistert, so turnte sie zum Beispiel lange Zeit im Turnverein Schönbühl. Und ihr Herz schlage seit vielen Jahrzehnten gelb-schwarz, erzählt sie in einem Interview, das die Macher der heute im Wankdorf-Stadion startenden Wanderausstellung «Fan.Tastic Females» mit Braun geführt haben.

So weitermachen

Wenn möglich besucht sie die Spiele im Stadion. Auch kurz nach ihrem 99. Geburtstag, als ihr Goalgetter Guillaume Hoarau ein von allen Spielern signiertes Trikot, passenderweise mit Hoaraus Rückennummer 99, schenkte. Hedy Braun war zu Tränen gerührt.

«Giele, prima, Goal!», rufe sie jeweils, wenn sie die YB-Spiele am TV schaue und es ein Tor zu bejubeln gibt. Auch zu YB-Trainer Gerry Seoane hat Hedy Braun eine klare Meinung: «Der ist gut, so wie Hütter. Den mochte ich auch.» Gemeint ist Adi Hütter, der YB-Meistertrainer der letzten Saison. Im Vergleich zu anderen Trainern stehe Seoane ruhig an der Seitenlinie. «Die anderen ‹futere› und ‹tschauppe› hin und her», sagt Hedy Braun in ihrem schönen Berndeutsch in einem Video, das auf Facebook schon über 34'000-mal angeschaut und 157-mal geteilt wurde.

Für den ältesten weiblichen YB-Fan ist klar: Die «YB-Giele» sollen so weitermachen – und den FC Basel weiter auf Abstand halten. Auch die anderen Super-League-Vereine verfolgt Hedy Braun: «Thun hat sich raufgearbeitet, Xamax ist ‹nobis›, Zürich ist auch nicht mehr viel, und GC ist ein Nuller.»

3700 YB-Abo-Besitzerinnen

Zwar ist Hedy Braun nicht Teil der interaktiven Wanderausstellung «Fan.Tastic Females», doch sie steht exemplarisch für weibliche Fans im Fussball. Eine der 21 Geschichten dreht sich zum Beispiel um einen rein weiblichen YB-Fanclub. «Wir wollten nicht einfach nur zum Fussball fahren, Bier trinken und das Spiel schauen, sondern aktiv Teil davon sein», sagt Jasmin Widmer von Ragazze Berna.