Sechs Männer konnten schliesslich in den Toilettenanlagen eines dortigen Restaurationsbetriebs angehalten und für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht werden. Im Zuge der Aktion konnten insgesamt gegen 85 Gramm Kokain, portioniert in 72 Kugeln, sichergestellt werden.

Gegen alle sechs Personen wurden Verfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Zudem sind fremdenpolizeiliche Abklärungen im Gang, welche vier der sechs Männer betreffen. Zwei davon sind bereits in Ausschaffungshaft versetzt worden. Weitere Ermittlungen sind im Gang.