Getötete Frau identifiziert

Die Identität der Frau, welche am letzten Freitag in Ostermundigen leblos aufgefunden wurde, ist formell geklärt. Es handelt sich dabei um eine 61-jährige slowenische Staatsbürgerin.

Die Frau ist laut Polizeiangaben an den «Auswirkungen von stumpfer Gewalteinwirkung» gestorben. Im Vordergrund stehe ein Beziehungsdelikt.

Der mutmassliche Täter, ein 38-jähriger Slowene, ist geständig. Er befindet sich nach wie vor in Slowenien in Haft. Die Verfahrensleitung geht nunmehr an die slowenische Strafverfolgungsbehörde über. (flo/pkb)