Geteerte Strasse sorgt für Ärger

Die Posse um den Försterweg in Seedorf geht in die nächste Runde. Nach einem langen Hin und Her, das 1995 begann, konnten sich das Tiefbauamt des Kantons Bern, der Landschaftsschutz und die Gemeinde 2016 darauf einigen, dass 95 Meter des staubigen Weges geteert werden dürfen. Und so wurde 2017 Asphalt aufgeschüttet. Eine Lösung, die allen passte – bis Anfang dieses Jahres.