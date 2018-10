Gesucht: Geldgeber für eine Gantrisch-Arena

Am Wochenende geht es los

Auch diesen Herbst hat das warme Wetter die Eisproduktion auf der Schwarzwasser-Schlöf erschwert. Noch am Donnerstag baten die Eismeister auf Facebook den Wettergott um Unterstützung. Das hat offenbar gewirkt. Die Saisoneröffnung kann wie geplant heute stattfinden, heisst es. Ebenfalls eröffnen will man die Saison 2018/2019 heute auf der Eisbahn Hirzenfeld in Münchenbuchsee. Dort ist es allerdings der zweite Versuch. Nach dem eigentlichen Start Mitte Oktober musste man den Betrieb wegen des warmen Wetters zwischenzeitlich stoppen. In der Stadt Bern ist die Publikumsanlage neben der PostFinance-Arena seit einer Woche offen. Im Ka-We-De und Weyerli gehts am 3. November los. (cha)