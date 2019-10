Gesucht: Der schönste Vogel

EXI-4-04 ist nicht der richtige Name des Finken. Ziervogelzüchter benennen ihre Tiere normalerweise nicht – dafür besitzen sie schlicht zu viele. Die Anschrift am Käfig des Reisfinken steht stattdessen für die Gruppe (Exotische) und Kategorie (Nummer 4), in welcher der kleine Vogel dieses Wochenende antritt, sowie für die individuelle Käfignummer (04).

Der Reisfink ist einer von 748 Vögeln, die dieses Wochenende in Oberwangen an der siebten Ziervogelausstellung der beiden Vereine Kanaria Bern und Ornis Bern präsentiert werden. 76 Züchter aus der ganzen Schweiz sind angereist, um ihre Tiere der Jury zu präsentieren. Neben exotischen Reisfinken gibt es jede Menge Kanarienvögel, Wellensittiche sowie verschiedene Papageienarten zu sehen.

Gelb und zierlich: Um den Berner Kanarienvogel unparteiisch zu bewerten, reiste extra ein Preisrichter aus Belgien an. Fotos: Stefan Wermuth

Bei der Ausstellung gehe es aber um mehr als nur um die Bewertung der Vögel, erklärt Tony Binggeli, Mitglied von Ornis Bern und Leiter des Showbüros: «Es ist vor allem ein gesellschaftliches Ereignis.» Gross sei die Ziervogelszene in der Schweiz nicht, die Züchter kennen sich untereinander und nutzen den Anlass, um sich auszutauschen. In der Deutschschweiz gibt es neben Oberwangen nur noch zwei weitere Ausstellungen – im ganzen Land sind es etwa 12.

Geschultes Auge

Reto Meier ist Experte für die Exotischen, zu denen EXI-4-04 gehört. Seit 15 Jahren bewertet der 42-Jährige Lengnauer Ziervögel im Auftrag der Schweizerischen Zuchtrichter-Vereinigung. Über 60 Tiere sind es, die ihm an diesem Tag vorgesetzt werden – «eine eher kleine Anzahl», sagt er lächelnd. Meiers Kollege, der die Wellensittiche beurteilt, hat da deutlich mehr zu tun. Über 110 Tiere nimmt dieser unter die Lupe.

Während Meier konzentriert arbeitet, ist es in der Mehrzweckhalle laut. Die Tiere zwitschern vor sich hin, Menschen unterhalten sich, Käfige werden zu den Richtern gebracht und wieder in die langen Regale gestellt. Knapp fünf Minuten beschäftigt sich der Preisrichter mit einem Vogel. Dank der jahrelangen Erfahrung ist sein Auge geschult, nur ganz selten muss er einen Blick auf die offiziellen Kriterien werfen.