Im Mai 2017 wurde in der Gemeinde Kerzers ein Bagger entwendet. Dieser wurde nun zusammen mit anderen gestohlenen Baumaschinen in Frankreich in der Nähe von Besançon aufgefunden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Freitag mitteilt.

Der Diebstahl in Kerzers konnte mit einem anderen Baggerdiebstahl im November 2017 in Lausanne in Verbindung gebracht werden. In diesem Zusammenhang wurden im April 2018 ein 52- jähriger Spanier und ein 36-jähriger Portugiese für einen Monat inhaftiert. Letztere habe zugegeben, mehrere Bagger gestohlen zu haben und bezeichnete den 52-jährigen als Kopf der Bande, wie die Polizei weiter schreibt.