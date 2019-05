Geschichten wider das Vergessen

Das Bild erinnert sie auch an ihren verstorbenen Schwiegervater, Vater ihres zweiten Ehemanns. Dieser sei eines Abends, noch vor der Hochzeit, zu ihr gekommen und habe ihr gesagt: «Komm, Meitschi, ich muss dir etwas sagen.» Mit weichen Knien kam Charlotte Studer seiner Bitte nach – ob es sich ihr Freund plötzlich anders überlegt hatte und sie doch nicht heiraten wollte?

«Wissen Sie, als geschiedene Frau hatte man es zu dieser Zeit nicht immer einfach. Man musste auf seinen Ruf achten.» Der Schwiegervater aber wollte sich vergewissern. «Meinst du es ernst, in unsere Familie einzuheiraten? Du weisst, es wird das eine oder andere Mal eine dunkle Wolke vorbeiziehen.» Als sie bejahte, holte er das kleine Gemälde hervor und schenkte es ihr. «Wenn mal etwas nicht stimmt, lies diese Botschaft», sagte er ihr. Charlotte Studer streicht über den Holzrahmen. «Er war ein guter Mensch», sagt sie liebevoll.

...aber nicht nur

In ihrem Leben gab es aber nicht nur gute Menschen. Die erste Ehe war schwierig gewesen, bis die Scheidung endlich vollzogen wurde, dauerte es lange. Dann war sie erst mal auf sich alleine gestellt – mit vier Kindern. «Natürlich, das war nicht immer einfach.» Sie sei froh gewesen, dass es um sie herum Leute gegeben habe, die hinter ihr gestanden hätten. Wie etwa die ehemalige Verwalterin des Wohnheims Utzigen, die ihr damals eine Stelle in der Küche anbot. Für über 400 Bewohner kochte Studer während zweier Jahre, Frühstück, Mittag- und Abendessen bereitete sie ihnen zu. Und auch später arbeitete sie weiterhin im Heim, während 14 Jahren in der Pflege.

Trotz der schwierigen Zeiten – heute ist Charlotte Studer zufrieden und glücklich. «Zu nörgeln habe ich gar nichts.» Und sie erinnert sich ganz am Ende noch einmal an einen Satz, den der Schwiegervater ihr mitgegeben hat: «Die Leute, die ihr Päckchen in jungen Jahren tragen, haben im Alter dann alles davon abgetragen.»

Veranstaltungen «Mein Lieblingsfoto»:

21. Mai um 14.30 Uhr im Wohn- und Pflegeheim Utzigen.

13. Juni um 15 Uhr im Domicil Lentulus Bern.

19. Juni um 14.30 Uhr im Zentrum Schlossmatt Burgdorf.