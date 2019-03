Wer über einer Einkommensschwelle von 70'000 Franken liegt, soll aber weiterhin den vollen Betrag berappen. Heute verrechnen städtisch geführte Tagesschulen, Kitas und Tagis den Eltern pauschal neun Franken pro Mittagessen und Kind. In privaten Kitas liegen die entsprechenden Kosten zwischen acht und fünfzehn Franken.

Auch unteren Mittelstand entlasten

Von der Mahlzeitenvergünstigung ausgeschlossen sind Sozialhilfebezüger, da Betreuungs- und Mahlzeitenkosten ohnehin durch die Sozialhilfe gedeckt sind. Mit dem vorgeschlagenen System will der Gemeinderat armutsgefährdete Familien sowie Familien aus dem unteren Mittelstand «spürbar entlasten», wie er schreibt. Die Beiträge für die Mahlzeiten seien ein erheblicher Kostenfaktor - bei Eltern in der tiefsten Einkommenskategorie überstiegen sie gar die Kosten für die Tagesbetreuung, schreibt der Gemeinderat. In der Praxis führe dies in Tagesschulen gar dazu, dass Eltern aus Spargründen auf eine Mittagsbetreuung ihrer Kinder verzichteten.

Mit der sozial abgestuften Mahlzeiten-Vergünstigung wird laut Gemeinderat das Legislaturziel «Chancengerechter Zugang zu Bildung und Arbeit» erfüllt. Auch werde eine Interfraktionelle Motion für «Sozialverträgliche Mahlzeitentarife an Berner Tagesschulen» umgesetzt.

Die Stadtregierung rechnet mit Kostenfolgen von rund 1,7 Millionen Franken pro Jahr. Davon entfallen rund 1,1 Millionen Franken auf Kitas, Tagis und Tageseltern. Weitere 600'000 Franken dürften die Vergünstigungen in den Tagesschulen kosten.