Gerangel um Tempo 30

Julien Ott ist gleich aus mehreren Gründen frustriert. Eigentlich möchte der Einwohner von Allmendingen erreichen, dass durchs Dorf künftig nur noch mit Tempo 30 gefahren werden darf. Er hatte gehofft, diesem Ziel an der Gemeindeversammlung vom vergangen Donnerstag näher zu kommen. Doch es ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hatte. Überhaupt läuft in dieser Sache eigentlich gar nichts so, wie Ott es sich vorstellt. «Ich muss mich wehren», sagt er.