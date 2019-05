Neuer GP-Streckenrekord von Geoffrey Kamworor

Delia Sclabas hat zum vierten Mal in Folge den Altstadt-GP gewonnen. Die 18-jährige Kirchbergerin wurde von Judith Wyder, der früheren Welt-und Europameisterin im Orientierungslauf, hart gefordert. Am Aargauerstalden griff Wyder gar an, Sclabas vermochte jedoch zu kontern und lief schliesslich in 15:57 Minuten als Siegerin ins Ziel. Wyder, die Ende 2018 aus dem Orientierungslauf-Nationalkader zurückgetreten ist, lief mit 19 Sekunden Rückstand als Zweite ins Ziel. Das Podest komplettierte die Oberländerin Christine Müller (LC Scharnachtal), die den dritten Platz belegte.

Bei den Männern hatte der Vorjahressieger Mekonen Tefera diesmal mit der Entscheidung nichts zu tun; er belegte nur den siebten Platz. Ein Zürcher schnappte den Bernern den Erfolg weg. Eric Rüttimann (LC Uster) lief als Erster ins Ziel, verausgabte sich bei seinem Effort aber derart, dass er sich unmittelbar nach der Ziellinie niederlegte und kurzzeitig betreut werden musste.

Rüttimann erholt sich rasch wieder und konnte an der Flower Ceremony, der ersten Siegerehrung kurz nach dem Rennen, normal teilnehmen. Auf dem zweiten Platz klassierte sich der Berner Luca Noti, der acht Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel kam. Den dritten Platz belegte der Triathlet Florin Salvisberg, der sich damit auf dem gleichen Rang wie im letzten Jahr klassierte. Für Salvisberg war es der dritte Podestplatz; 2013 war er auf Rang 2 gelaufen.