Genossenschaften formieren sich

Der erste Versuch der Berner Wohnbaugenossenschaften, bei der Planung Vierer- und Mittelfeld exklusiv einen Fuss in die Türe zu halten, scheiterte: Die Stadt liess sich nicht darauf ein, den ­Regionalverband von Wohnbaugenossenschaften Schweiz frühzeitig als Realisierungspartner einzubinden. Im Rahmen der breiten Partizipation konnten Verband und gemeinnützige Wohnbauträger aber ihre Ideen zur Wohnstrategie einbringen, erzählen Jürg Sollberger und Tobias Willimann vom Regionalverband.

«An diesen Anlässen haben wir dazu beitragen können, dass die Wohnstrategie nun ein lebendiges, gut durchmischtes Quartier vorsieht», sagt Sollberger. «Ideen von nachbarschaftlichem und generationenübergreifendem Wohnen, wie sie Genossenschaften vorschweben, sind offensichtlich breit anerkannte Bedürfnisse.»

Berner tun sich zusammen

Nicht zuletzt deshalb treibt der Verband die Idee einer Genossenschaft der Genossenschaften (GdG) weiter. Dabei sei es nie darum gegangen, einfach mal unabhängig von der übrigen Arealentwicklung loszulegen, präzisiert Willimann eine Aussage von Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) in der BZ, die so verstanden werden konnte.

Damals sei noch ein Thema gewesen, dass zuerst auf dem Mittelfeld geplant würde, so Willimann. «Da machten wir das Angebot, mit einem Zusammenschluss der Genossenschaften diesen Teil zusammen mit der Stadt als erste Etappe rasch voranzutreiben.»

Das nun von der Stadt gewählte Vorgehen ändere nichts daran, sagen beide, dass ihr Verband ­zusammen mit den Berner Genossenschaften Stadt und Be­völkerung etwas anzubieten habe: eine breit aufgestellte und durchmischte neue Mitglieder­genos­sen­schaft, eben die GdG, in der Interessen und Know-how der Berner Gemeinnützigen gebündelt werden. Tatsächlich habe derzeit eine grosse Mehrheit der Berner Wohnbaugenossen­schaf­ten – laut Sollberger «eine Bewegung mit vielen Gesichtern» – die gemeinsame Absicht, im kommenden Sommer die GdG zu gründen.

In Workshops sei man bereits daran, diese zu entwickeln. Die GdG solle auch offen sein für interessierte Personen und Gruppen, damit diese nicht erst eine eigene Genossenschaft gründen müssten, um bei der Planung – möglicherweise erfolglos – Interesse anmelden zu können. Die Stadt wiederum habe mit der GdG einen kompetenten Partner, der die ganze Berner Genossenschaftsszene vertrete.

Partizipation von Anfang an

«Uns schwebt vor, 150 der 300 Wohnungen der ersten Etappe – den Anteil für die Gemeinnützigen – zu bauen», sagt Sollberger. «Die GdG bewirbt sich deshalb schon heute bei der Stadt für Verhandlungen zur Direktvergabe einer ersten Tranche nach der Wettbewerbsjurierung.» Die Stadt könne so auf ein aufwendiges konkurrierendes Verfahren verzichten; im Gegenzug ver­zichteten die Genossenschaften der GdG darauf, in der ersten Etappe selber zu bauen, und würden sich erst an den Wettbe­werben für die übrigen 450 Wohnungen für Gemeinnützige allenfalls einzeln beteiligen.

Damit biete die GdG ein Gefäss an, das in dieser Phase die Interessen zusammenführen könne, sagt Willimann: «Eine Genossenschaft, die für alle Interessierten offen ist und die partizipativ entwickelt werden soll.» Die von der Stadt­regierung propagierte Partizipation beginne beim Wohnbau nicht erst beim Wohnen, sondern bereits beim Planen.

Transparenz sei ihnen wichtig, sagt Sollberger, auch deshalb gehe man nun an die Öffentlichkeit. «Wir sind gespannt, wie Bevölkerung und Stadt auf unser Angebot reagieren.» (Berner Zeitung)