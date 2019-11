Gemeinderat unterstützt Bärenpark im Dorfwald «zu 100 Prozent»

Die Gemeinde Schwarzenburg macht Werbung in eigener Sache: In einer Mitteilung vom Freitagmorgen hat er offiziell seinen Willen bekannt gegeben, dass in Schwarzenburg ein Bärenpark realisiert werden soll. Zudem hat er den bisher geheim gehaltenen Standort verraten: Die Erweiterung des Bärenparks Bern soll im Dorfwald Schwarzenburg Tatsache werden.