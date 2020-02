Gemeinderat sieht zu hohe Hürden für Aarerutschbahn

Per Rutschbahn von der Berner Innenstadt direkt in die Badi rutschen: Diese Idee wird wohl kaum in Realität umgesetzt. Der Gemeinderat sieht viele Hindernisse bei Planung und Bau eines solchen Projekts.

Das geht aus einem Prüfungsbericht hervor, den die Berner Stadtregierung am Montag veröffentlichte. Der Stadtrat hatte die Idee von Tabea Rai (Alternative Linke) für prüfenswert erachtet und ihr Postulat im vergangenen Frühling erheblich erklärt.

«Eine Rutschbahn würde den Weg von der Stadt an die Aare stark verkürzen», befand Rai. «So eine Rutsche kann zu einer spielerischen Erschliessung des Aareraums beitragen und ein nicht-kommerzielles Angebot für Gross und Klein schaffen.» Denkbar wäre beispielsweise eine Verbindung vom Rathaus zum Spielplatz Längmuur.