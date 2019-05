Gemeinderat offen für Busverbindung Kleefeld-Neufeld

Der Berner Gemeinderat hält eine direkte Busverbindung zwischen Kleefeld und Neufeld für eine interessante Idee. Er hat bei der Regionalkonferenz beantragt, diese neue Tangentiallinie vertieft zu prüfen.

Das schreibt der Gemeinderat in seiner am Montag publizierten Antwort auf eine dringliche Motion der SP-Juso-Fraktion. Diese möchte «die Lücke im städtischen Liniennetz schliessen» und verweist auf eine Diplomarbeit, die an der ETH Zürich eingereicht wurde.