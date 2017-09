Gemeinden spenden für Bondo

Der Bergsturz am Piz Cengalo hat im Bündner Bergdorf Bondo eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Solidarität mit den betroffenen Familien und Betrieben ist gross – auch in der Region Bern. So haben in den letzten Tagen verschiedene Gemeinden beschlossen, Geld für den krisengeschüttelten Ort im Bündnerland zu spenden.

Ittigen leistet eine Soforthilfe von 15 000 Franken. Köniz unterstützt das Dorf mit 10 000 Franken. Bolligen spendet via Glückskette einen Betrag von 4000 Franken. Mit je 3000 Franken helfen die Gemeinden Ostermundigen und Wohlen den Einwohnern von Bondo. Und Zollikofen überweist 5000 Franken auf das Spendenkonto der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden.

Auch Vechigen zeigt sich solidarisch und überweist via Glückskette 5000 Franken. Vechigen sei dieses Jahr von Unwetter verschont geblieben und darüber sehr dankbar, schreibt der Gemeinderat. Schliesslich denkt auch Lyss an Bondo und schickt 5000 Franken ins Bergell. (pd)